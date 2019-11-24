Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

Певец с семьей добирался автомобилем, так как аэропорт в Одессе закрыли
Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной и маленьким сыночком Елисеем чуть не попали в автомобильную аварию, возвращаясь из Одессы после концерта. Супруга известного музыканта отделалась только ушибом.
Как рассказала Снежана в своем Instagram, в тот момент она отстегнула ремень безопасности, чтобы сцедиться.
"Упала на пол, поломала молокоотсос, ударилась сильно", - написала мама троих детей.
Также Бабкина отметила, что путешествие в Одессу стало для нее полным сюрпризов, но в отношении Южной Пальмиры приключения - обязательный атрибут.
Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
"Состояние такое, будто несколько суток без сна тягали мешки с картошкой. Выступление в Одессе. Группа едет на поезде, мы, одним днем, на самолете, потому как молочного банка для Елисейчика хватит только на день и 2 ночи. Я думала, прилетим быстро в Одессу и как поспим до вечера. Но, прилетев в Киев, узнали, что аэропорт в Одессе закрыт на сутки. Пришлось ехать на машине", - начала она рассказ.
После того, как Бабкин с группой отыграл концерт, уже утром выяснилось, что аэропорт так и не открыли, хотя уже прошло двое суток. Выручил организатор, который нашел для них автомобиль.
"Водитель попался медленный, рассеянный, с супер резким торможением (когда внутри все сжимается). Чуть не попали в аварию", - написала Снежана.
Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Также супруга музыканта эмоционально добавила: "Сижу в аэропорту в Киеве и думаю - Это что ж за пипец! А как там ваш выходной?"
Пользователи сети поддерживают семью Бабкиных и возмущаются манерой езды водителя с пассажирами с маленьким ребенком.
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