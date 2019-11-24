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Сергій Бабкін з дружиною та сином ледь не потрапив у аварію після концерту

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Співак з родиною добирався автомобілем, бо аеропорт в Одесі закрили

Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною та маленьким синочком Єлисеєм ледь не потрапили в автомобільну аварію, повертаючись з Одеси після концерту. Дружина відомого музиканта відбулася тільки забоєм.

Як розповіла Сніжана в своєму Instagram, в той момент вона відстебнула ремінь безпеки, щоб зцідити.

"Впала на підлогу, поламала молоковідсмоктувач, сильно вдарилася", - написала мама трьох дітей.

Також Бабкіна зазначила, що подорож до Одеси стала для неї повним сюрпризів, але стосовно Південної Пальміри пригоди - обов'язковий атрибут.

Сніжана та Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Стан такий, ніби кілька діб без сну тягали мішки з картоплею. Виступ в Одесі. Група їде потягом, ми, одним днем, літаком, адже молочного банку для Єлисейчика вистачить тільки на день і 2 ночі. Я ж думала, прилетимо швидко в Одесу і як поспимо до вечора. Але, прилетівши до Києва, дізналися, що аеропорт в Одесі закритий на добу. Довелося їхати машиною", - почала вона розповідь.

Після того, як Бабкін з групою відіграв концерт, вже вранці з'ясувалося, що аеропорт так і не відкрили, хоча вже минуло дві доби. Виручив організатор, який знайшов для них автомобіль.

"Водій попався повільний, розсіяний, із супер різким гальмуванням (коли всередині все стискається). Ледь не потрапили в аварію", - написала Сніжана.

Сніжана і Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Також дружина музиканта емоційно додала: "Сиджу в аеропорті в Києві та думаю - Це що ж за пипєць! А як там ваш вихідний?"

Користувачі мережі підтримують сім'ю Бабкіних та обурюються манерою їзди водія з пасажирами з маленькою дитиною.

  • Отож, пригоди ще ті... Але, добре все-таки, що все обійшлося більш-менш щасливо;
  • Тримайтеся! Морально ми з вами!
  • Ангела охоронця вам в дорогу;
  • А ми перечекали цей одеський капець в глибинці Одеської області. Повернулися додому - а тут судно перекинулося, літак злетів зі смуги... Купа "новин"...
  • Швидше дістатися додому, більше без таких ось пригод! Відпочивайте, набирайтеся сил!
  • Ну блін... Співчуваю, але тепер точно ніхто не буде відстібатися... Нехай вас Всевишній береже, і головне - всі живі та здорові!
  • Ох, співчуваю. Непросте воно - гастрольне життя...
  • Бережи вас Господь!
  • Жах якийсь! Дай Бог, це сама остання неприємна пригода! А таких водіїв "вбивала" б...

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