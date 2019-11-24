Сергій Бабкін з дружиною та сином ледь не потрапив у аварію після концерту

Співак з родиною добирався автомобілем, бо аеропорт в Одесі закрили
Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною та маленьким синочком Єлисеєм ледь не потрапили в автомобільну аварію, повертаючись з Одеси після концерту. Дружина відомого музиканта відбулася тільки забоєм.
Як розповіла Сніжана в своєму Instagram, в той момент вона відстебнула ремінь безпеки, щоб зцідити.
"Впала на підлогу, поламала молоковідсмоктувач, сильно вдарилася", - написала мама трьох дітей.
Також Бабкіна зазначила, що подорож до Одеси стала для неї повним сюрпризів, але стосовно Південної Пальміри пригоди - обов'язковий атрибут.
Сніжана та Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
"Стан такий, ніби кілька діб без сну тягали мішки з картоплею. Виступ в Одесі. Група їде потягом, ми, одним днем, літаком, адже молочного банку для Єлисейчика вистачить тільки на день і 2 ночі. Я ж думала, прилетимо швидко в Одесу і як поспимо до вечора. Але, прилетівши до Києва, дізналися, що аеропорт в Одесі закритий на добу. Довелося їхати машиною", - почала вона розповідь.
Після того, як Бабкін з групою відіграв концерт, вже вранці з'ясувалося, що аеропорт так і не відкрили, хоча вже минуло дві доби. Виручив організатор, який знайшов для них автомобіль.
"Водій попався повільний, розсіяний, із супер різким гальмуванням (коли всередині все стискається). Ледь не потрапили в аварію", - написала Сніжана.
Сніжана і Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Також дружина музиканта емоційно додала: "Сиджу в аеропорті в Києві та думаю - Це що ж за пипєць! А як там ваш вихідний?"
Користувачі мережі підтримують сім'ю Бабкіних та обурюються манерою їзди водія з пасажирами з маленькою дитиною.
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