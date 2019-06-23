Серьезные трагедии: Комаровский высказался о детских аттракционах

Евгений Комаровский рассказал про надувные батуты. Эти аттракционы обожают дети, но в то же время подобное развлечение таит в себе определенные серьезные риски травмироваться. Известный педиатр в своем Instagram привел ряд рекомендаций bezopdet относительно батутов и правил безопасности, от которых заботливые родители не смогут отмахнуться.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы о снижении высокой влажности в детской, привел удручающую статистику - только в США около 30 детей ежедневно обращаются за медицинской помощью в связи с травмами, произошедшими в результате прыжков на надувных батутах.

Так, с каждым годом во всем мире количество надувных аттракционов растет, и все больше детей стремятся развлечся на них. При этом, часто безопасности их эксплуатации не уделяется достаточного внимания. В результате множество детей получают травмы конечностей, шеи и позвоночника на надувных аттракционах, бывают еще более серьезные трагедии, связанные с тем, что их переворачивает и уносит порывами ветра.

"Для обеспечения безопасности своего ребенка перед использованием такого аттракциона нужно учесть текущие, а также прогнозируемые погодные условия, в первую очередь силу ветра", - говорится в сообщении.

Другим важным аспектом обеспечения безопасности детей является первичный инструктаж, который должен проводится с каждым ребенком инструктором до начала использования надувного батута, с разъяснением основных правил безопасности.

Фото: Батут (pixabay.com/ru/users/Skitterphoto)

Инструктор также должен осмотреть одежду детей на наличие опасных элементов и предметов. Родители должны снять с ребенка колечки, сережки и цепочки.

Кроме того, инструктор должен постоянно наблюдать за детьми и пресекать их опасное поведение. Родители не должны оставлять детей на надувном батуте и всегда находиться рядом для оказания помощи ребенку в случае необходимости.

"Обратите внимание на работу персонала, ограничивают ли они количество посетителей батута, соблюдаются ли правила его эксплуатации, предусмотренные изготовителем, или желание заработать превалирует над соблюдением правил безопасности", - отмечается в сообщении доктора высшей категории.

Также Комаровский подчеркивает: главное - не стоит всегда идти на поводу у ребенка.

"Взвесьте все внимательно перед использованием надувного батута, если на нем уже много детей - стоит воздержаться от его посещения", - говорится в рекомендациях.

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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Добавим, не так давно Евгений Комаровский развенчал миф о том, что немытые ягоды прямо с деревьев нельзя есть и объяснил, какие фрукты нужно мыть обязательно.