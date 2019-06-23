Серйозні трагедії: Комаровський висловився про дитячі атракціони

Євген Комаровський розповів про надувні батути. Ці атракціони обожнюють діти, але в той же час подібна розвага таїть у собі певні серйозні ризики травмуватися. Відомий педіатр у своєму Instagram навів ряд рекомендацій bezopdet щодо батутів і правил безпеки, від яких дбайливі батьки не зможуть відмахнутися.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради про зниження високої вологості в дитячій, навів сумну статистику - тільки в США близько 30 дітей щоденно звертаються по медичну допомогу у зв'язку з травмами, що сталися в результаті стрибків на надувних батутах.

Так, з кожним роком у всьому світі кількість надувних атракціонів зростає, і все більше дітей прагнуть розважитись на них. При цьому, часто безпеці їх експлуатації не приділяється достатньої уваги. У результаті безліч дітей отримують травми кінцівок, шиї та хребта на надувних атракціонах, бувають ще більш серйозні трагедії, пов'язані з тим, що їх перевертає і відносить поривами вітру.

"Для забезпечення безпеки своєї дитини перед використанням такого атракціону потрібно врахувати поточні, а також прогнозовані погодні умови, в першу чергу силу вітру", - йдеться в повідомленні.

Іншим важливим аспектом забезпечення безпеки дітей є первинний інструктаж, який повинен проводиться з кожною дитиною інструктором до початку використання надувного батута, із роз'ясненням основних правил безпеки.

Фото: Батут (pixabay.com/ru/users/Skitterphoto)

Інструктор має оглянути одяг дітей на наявність небезпечних елементів і предметів. Батьки повинні зняти з дитини колечка, сережки та ланцюжки.

Крім того, інструктор повинен постійно спостерігати за дітьми і припиняти їх небезпечну поведінку. Батьки не повинні залишати дітей на надувному батуті і завжди перебувати поруч для надання допомоги дитині у разі необхідності.

"Зверніть увагу на роботу персоналу, чи обмежують вони кількість відвідувачів батута, чи дотримуються правила його експлуатації, передбачені виробником, або бажання заробити превалює над дотриманням правил безпеки", - зазначається в повідомленні лікаря вищої категорії.

Також Комаровський наголошує: головне - не варто завжди йти на поводі у дитини.

"Зважте все уважно перед використанням надувного батута, якщо на ньому вже багато дітей - варто утриматися від відвідування", - йдеться в рекомендаціях.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися із такою проблемою.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про те, який кефір можна вживати дітям.

Додамо, не так давно Євген Комаровський розвінчав міф про те, що немиті ягоди прямо з дерев не можна їсти та пояснив, які фрукти потрібно мити обов'язково.