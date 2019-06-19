Ничего страшного нет: Комаровский дал неожиданный совет о мытье ягод

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский рассказал, когда ягоды мыть необязательно

Доктор Комаровский дал совет родителям о том, стоит ли мыть ягоды, особенно если ребенок их ест прямо с дерева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Доктору Комаровскому задали вопрос о ягодах, которые дети едят прямо с дерева.

"Вопрос касательно немытых ягод. То есть, если ребенок сидит на дереве, на черешне, сидит и сидит, и ест, и ест, то сгонять его оттуда?" – спросил доктора один из родителей.

Комаровский в ответ заметил, что от тотального мытья фруктов больше проблем, чем от того, что их не моют. Он объяснил, что важен другой фактор – где растет дерево, с которого дети едят немытые ягоды.

"Я от тотального мытья вижу намного больше проблем, чем от тотального не мытья. В немытой черешне меня волнует исключительно, где она растет и обработана она или нет. Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве, а так бывает сплошь и рядом, то я хочу, чтобы вы это помыли. Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я конечно, категорически за то, чтобы это мылось. Но если это растущее в дали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного в конце концов не будет", - объяснил доктор Комаровский.

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