Серьезная опасность: на пляжах Киева забили тревогу

На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Летний сезон 2019 станет одним из самых опасных для жителей столицы. В водоемах купаться запрещено, так как на большом количестве пляжей нашли опасные вещества, при которых не рекомендуется заходить в воду. Санитарным нормам не отвечают десятки пляжей столицы. Об этом говорится в исследованиях Госпотребслужбы Киева.

Согласно исследованиям, которые проводились с 8 по 12 июля, на столичных пляжах в воде была найдена кишечная палочка. Также исследователи зафиксировали повышение концентрации водорослей.

Почему и на каких пляжах купаться не рекомендуется:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный" и "Вербный";

наличие на поверхности воды мелких водорослей и плохого запаха на пляже "Галерный";

критический водородный показатель — пляжи "Радуга", "Галерный", "Вербный" и "Пуща-Водица";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Водоворот", "Вербный" и "Пуща-Водица".

На пляжах Киева нашли кишечную палочку - где нельзя купаться (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, экологи предупредили, на каких пляжах можно заразиться, даже не заходя в воду. Экологи рекомендуют запасаться водой с собой, а не утолять жажду из питьевых фонтанчиков, в ряде которых также нашли превышение опасных веществ:

наличие общих колиформных организмов: пляжи "Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №1, 2, 4);

мутность: пляжи "Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №1, 2, 4);

вкус и привкус: пляжи "Венеция" (фонтанчик №2), и "Центральный" (фонтанчики № 1, 2, 4)

общее железо: пляжи "Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики № 1, 2, 4);

общая щелочность: пляж "Детский";

хлор остаточный: пляж "Венеция" (фонтанчик №2);

нитриты: пляжи "Радуга" и "Молодежный (фонтанчики №№1,3).

Напомним, что ранее под Киевом произошло экологическое ЧП.

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