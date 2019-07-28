Серьезная опасность: на пляжах Киева забили тревогу

Госпотребслужба выделила пляжи, на которых купаться опасно для здоровья
На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Летний сезон 2019 станет одним из самых опасных для жителей столицы. В водоемах купаться запрещено, так как на большом количестве пляжей нашли опасные вещества, при которых не рекомендуется заходить в воду. Санитарным нормам не отвечают десятки пляжей столицы. Об этом говорится в исследованиях Госпотребслужбы Киева.
Согласно исследованиям, которые проводились с 8 по 12 июля, на столичных пляжах в воде была найдена кишечная палочка. Также исследователи зафиксировали повышение концентрации водорослей.
Почему и на каких пляжах купаться не рекомендуется:
На пляжах Киева нашли кишечную палочку - где нельзя купаться (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Кроме того, экологи предупредили, на каких пляжах можно заразиться, даже не заходя в воду. Экологи рекомендуют запасаться водой с собой, а не утолять жажду из питьевых фонтанчиков, в ряде которых также нашли превышение опасных веществ:
Напомним, что ранее под Киевом произошло экологическое ЧП.
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