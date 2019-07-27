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Под Киевом произошло экологическое ЧП: все подробности

STYLERПроисшествия    27.07.2019 - 15:18
Под Киевом произошло экологическое ЧП: все подробности
Под Киевом произошло экологическое ЧП (фото: osce.org)

В Бортничах обнаружены пятна загрязнений маслянистого типа

Под Киевом, в городе Бортничи произошло экологическое ЧП. Был зафиксирован очередной залповый сброс на очистные сооружения станции аэрации, куда поступили стоки со значительным превышением нормативных показателей в канализационную сеть. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Экологическое ЧП было зафиксировано 26 июля около 8:45 в приемной камере песколовки II блока БСА. В воде были обнаружены пятна загрязнений маслянистого типа. По предварительным данным, причина загрязнений - залповый сброс нефтепродуктов. Эксперты взяли пробы и направили на анализ в химико-бактериологическую лабораторию.

Залповый сброс — это сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающих более чем в 20 раз допустимые величины показателей. Такие сбросы выводят из строя оборудование, требуют больших финансовых затрат и времени на очистку, негативно влияют не экологию.

 

Под Киевом произошло экологическое ЧП (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Киевводоканал" напоминает, что нарушение Правил приема сточных вод наказывается согласно действующему законодательству. Силами Департамента экологического надзора Киевводоканала сформирован оперативные группы по выявлению нарушителей Правил приема сточных вод.

Напомним, что ранее на пляжах Одессы произошло экологическое ЧП.

До этого мы писали об "оккупированных" пляжах Азовского моря.

Также мы писали, что 20-летний парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.

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