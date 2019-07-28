Серйозна небезпека: на пляжах Києва забили тривогу

Госпотребслужба виділила пляжі, на яких купатися небезпечно для здоров'я
На пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Літній сезон 2019 стане одним з найбільш небезпечних для жителів столиці. У водоймах купатися заборонено, так як на великій кількості пляжів знайшли небезпечні речовини, при яких не рекомендується заходити в воду. Санітарним нормам не відповідають десятки пляжів столиці. Про це йдеться в дослідженнях Держпродспоживслужби Києва.
Згідно з дослідженнями, які проводилися з 8 по 12 липня, на столичних пляжах у воді була виявлена кишкова паличка. Також дослідники зафіксували підвищення концентрації водоростей.
Чому і на яких пляжах купатися не рекомендується:
На пляжах Києва знайшли кишкову паличку - де не можна купатися (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Крім того, екологи попередили, на яких пляжах можна заразитися, навіть не заходячи у воду. Екологи радять запасатися водою з собою, а не тамувати спрагу з питних фонтанчиків, у ряді яких також знайшли перевищення небезпечних речовин:
Нагадаємо, що раніше під Києвом сталося екологічне ПП.
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