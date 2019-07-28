Серйозна небезпека: на пляжах Києва забили тривогу

На пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Літній сезон 2019 стане одним з найбільш небезпечних для жителів столиці. У водоймах купатися заборонено, так як на великій кількості пляжів знайшли небезпечні речовини, при яких не рекомендується заходити в воду. Санітарним нормам не відповідають десятки пляжів столиці. Про це йдеться в дослідженнях Держпродспоживслужби Києва.

Згідно з дослідженнями, які проводилися з 8 по 12 липня, на столичних пляжах у воді була виявлена кишкова паличка. Також дослідники зафіксували підвищення концентрації водоростей.

Чому і на яких пляжах купатися не рекомендується:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Вир", "Галерна" і "Вербний";

наявність на поверхні води дрібних водоростей і поганого запаху на пляжі "Галерна";

критичний водневий показник — пляжі "Веселка", "Галерна", "Вербний" і "Пуща-Водиця";

біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Чорторий", "Вербний" і "Пуща-Водиця"

На пляжах Києва знайшли кишкову паличку - де не можна купатися (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, екологи попередили, на яких пляжах можна заразитися, навіть не заходячи у воду. Екологи радять запасатися водою з собою, а не тамувати спрагу з питних фонтанчиків, у ряді яких також знайшли перевищення небезпечних речовин:

наявність загальних коліформних організмів: пляжі "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);

каламутність: пляжі "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4)

смак і присмак: пляжі "Венеція" (фонтанчик №2), і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);

загальне залізо: пляжі "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);

загальна лужність: пляж "Дитячий";

хлор залишковий: пляж "Венеція" (фонтанчик №2);

нітрити: пляжі "Веселка" та "Молодіжний (фонтанчики №1, 3).

Нагадаємо, що раніше під Києвом сталося екологічне ПП.

Раніше ми писали, що Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.