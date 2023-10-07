У Середземному морі знайшли античні скарби затонулого міста. Науковці показали унікальні фото

В дитинстві багато хто мріє знайти в нетрях незвіданих місцин загублене місто, відшукати сліди прадавніх цивілізацій чи виявити незліченні підводні скарби… Декому щастить привідкрити завісу таємничої історії та показати світові речі, які були, здається, загублені назавжди.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: веб-сайт підводного археолога Франка Годдіо FranckGoddio.org, інформаційне агентство та онлайн-портал GreekReporter, портал IFLScience.com.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про затонуле у Середземному морі неподалік узбережжя Єгипту прадавнє місто Геракліон та знайдені під водою унікальні античні скарби.

Чим відоме місто Геракліон

Місто Геракліон в історичних документах називали ще Гераклей, або ж Тоніс-Геракліон. На думку археологів, воно могло бути засноване близько XII ст. до н.е.

Місто було розташоване в Нижньому Єгипті (у гирлі західного рукава Нілу) і згадується подекуди під назвою "Нільська Венеція", адже могло похвалитися складною мережею каналів, численними незалежними гаванями та якірними стоянками.

Його розкішні храми, будинки-вежі та жваві пристані були з'єднані між собою поромами, мостами та понтонами.

Відносно невелике, місто було багатим торговим центром і найважливішим портом Стародавнього Єгипту та Середземномор'я (допоки Олександр Македонський не заснував у 331 році до н.е. місто Олександрію).

Скріншот (franckgoddio.org)

Скріншот (franckgoddio.org)

Грецький історик Діодор Сіцилійський писав, буцімто місто Геракліон заснував Геракл, син Зевса. За словами іншого видатного історика - Геродота - в цьому місті побували навіть Єлена Прекрасна й Паріс (коли буря застала їх на шляху з Греції в Трою).

На думку вчених, близько II ст. до н.е. місто почало занурюватися під воду внаслідок "різноманітних природних катастроф" (найімовірніше - землетрусів, цунамі та підвищення рівня моря).

Вже до кінця VIII ст. н.е. залишки Геракліону повністю зникли під водами Середземного моря (на глибині приблизно 10 метрів на відстані близько 3-7 км від нинішнього узбережжя Єгипту).

Дослідження підводного міста

Місто Геракліон під товщею води знайшов у 2000 році французький підводний археолог Франк Годдіо (Franck Goddio). Разом із командою він виявив на дні Середземного моря і дослідив майже 14 тисяч предметів з каменю, дерева та золота.

Осіріанські статуетки богів і богинь, знайдені Годдіо в межах затонулого Геракліона (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Згодом археологічні роботи на знайденій ділянці проводилися Європейським інститутом підводної археології, Оксфордським центром морської археології (за підтримки швейцарського фонду Hilti) та Вищою радою старожитностей Єгипту.

Серед залишків міста було знайдено, зокрема, фрагменти великого Храмового комплексу (присвяченого Амону/Гераклу). Поруч із ним - монументальні статуї фараона, цариці та бога родючості Хапі з червоного граніту (висотою понад 5 метрів).

У порту Геракліона знайшли один із найбільших цвинтарів античних судів за всю історію археології (64 кораблі).

Колосальна статуя з червоного граніту (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Тріада червоних гранітних статуй - фараона, цариці та бога Хапі (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Нові унікальні античні знахідки

Нещодавно дослідники з Європейського інституту підводної археології (IEASM) виявили серед руїн затонулого Геракліона нові античні скарби.

Цього разу стародавні артефакти ховалися на місці храму бога Амона (одного зі значних божеств давньоєгипетського пантеону).

Серед знахідок - безліч дорогоцінних прикрас (срібні ритуальні інструменти, золоті вироби), а також крихкий алебастровий посуд для парфумів і мазей.

Золоті предмети, ювелірні вироби та виготовлений з лазуриту символ стабільності (Djed pilar), V ст. до н.е. (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Неподалік храму вперше знайшли руїни грецького святилища, присвяченого Афродіті (богині кохання). Серед них були різноманітні бронзові та керамічні вироби.

Загадкова рука на дні моря (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

На місці грецького святилища серед кераміки IV століття до н.е. знайшли бронзову посудину у формі качки (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)