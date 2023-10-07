В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фото

В детстве многие мечтают найти в дебрях неизведанных мест потерянный город, отыскать следы древних цивилизаций или обнаружить бесчисленные подводные сокровища… Некоторым везет приоткрыть завесу таинственной истории и показать миру вещи, которые, кажется, были потеряны навсегда.

При подготовке материала были использованы следующие источники: веб-сайт подводного археолога Франка Годдио FranckGoddio.org, информационное агентство и онлайн портал GreekReporter, портал IFLScience.com.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о затонувшем в Средиземном море у побережья Египта древнем городе Гераклион и найденных под водой уникальных античных сокровищах.

Чем известен город Гераклион

Город Гераклион в исторических документах называли еще Гераклей, или Тонис-Гераклион. По мнению археологов, оно могло быть основано около XII в. до н.э.

Город расположен в Нижнем Египте (в устье западного рукава Нила) и упоминается кое-где под названием "Нильская Венеция", ведь он мог похвастаться сложной сетью каналов, многочисленными независимыми гаванями и якорными стоянками.

Его роскошные храмы, дома-башни и оживленные пристани были соединены между собой паромами, мостами и понтонами.

Относительно небольшой город был богатым торговым центром и важнейшим портом Древнего Египта и Средиземноморья (пока Александр Македонский не основал в 331 году до н.э. город Александрию).

Скриншот (franckgoddio.org)

Скриншот (franckgoddio.org)

Греческий историк Диодор Сицилийский писал, будто город Гераклион основал Геракл, сын Зевса. По словам другого выдающегося историка - Геродота - в этом городе побывали даже Елена Прекрасная и Парис (когда буря застала их на пути из Греции в Трою).

По мнению ученых, около II ст. до н.э. город начал погружаться под воду вследствие "разнообразных природных катастроф" (вероятнее всего - землетрясений, цунами и повышения уровня моря).

Уже к концу VIII в. н.е. остатки Гераклиона полностью исчезли под водами Средиземного моря (на глубине примерно 10 метров на расстоянии около 3-7 км от нынешнего побережья Египта).

Исследование подводного города

Город Гераклион под толщей воды нашел в 2000 году французский подводный археолог Франк Годдио (Franck Goddio). Вместе с командой он обнаружил на дне Средиземного моря и исследовал около 14 тысяч предметов из камня, дерева и золота.

Осирианские статуэтки богов и богинь, найденные Годдио в пределах затонувшего Гераклиона (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Впоследствии археологические работы на найденном участке проводились Европейским институтом подводной археологии, Оксфордским центром морской археологии (при поддержке швейцарского фонда Hilti) и Высшим советом древностей Египта.

Среди остатков города были найдены, в частности, фрагменты большого Храмового комплекса (посвящённого Амону/Гераклу). Рядом с ним - монументальные статуи фараона, царицы и бога плодородия Хапи из красного гранита (высотой более 5 метров).

В порту Гераклиона нашли одно из крупнейших кладбищ античных судов за всю историю археологии (64 корабля).

Колоссальная статуя из красного гранита (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Триада красных гранитных статуй - фараона, царицы и бога Хапи (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Новые уникальные античные находки

Недавно исследователи из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили среди развалин затонувшего Гераклиона новые античные сокровища.

На этот раз древние артефакты укрывались на месте храма бога Амона (одного из значительных божеств древнеегипетского пантеона).

Среди находок - множество драгоценных украшений (серебряные ритуальные инструменты, золотые изделия), а также хрупкая алебастровая посуда для духов и мазей.

Золотые предметы, ювелирные изделия и изготовленный из лазурита символ стабильности (Djed pilar), V ст. до н.э. (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Недалеко от храма впервые нашли руины греческого святилища, посвященного Афродите (богине любви). Среди них были бронзовые и керамические изделия.

Загадочная рука на дне моря (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

На месте греческого святилища среди керамики IV века до н.э. нашли бронзовый сосуд в форме утки (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)