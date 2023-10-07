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В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фото

Суббота 07 октября 2023 08:20
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В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фото Под толщей воды прячутся нереальные сокровища (фото: Рixabay)
Автор: Ирина Костенко

В детстве многие мечтают найти в дебрях неизведанных мест потерянный город, отыскать следы древних цивилизаций или обнаружить бесчисленные подводные сокровища… Некоторым везет приоткрыть завесу таинственной истории и показать миру вещи, которые, кажется, были потеряны навсегда.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о затонувшем в Средиземном море у побережья Египта древнем городе Гераклион и найденных под водой уникальных античных сокровищах.

При подготовке материала были использованы следующие источники: веб-сайт подводного археолога Франка Годдио FranckGoddio.org, информационное агентство и онлайн портал GreekReporter, портал IFLScience.com.

Чем известен город Гераклион

Город Гераклион в исторических документах называли еще Гераклей, или Тонис-Гераклион. По мнению археологов, оно могло быть основано около XII в. до н.э.

Город расположен в Нижнем Египте (в устье западного рукава Нила) и упоминается кое-где под названием "Нильская Венеция", ведь он мог похвастаться сложной сетью каналов, многочисленными независимыми гаванями и якорными стоянками.

Его роскошные храмы, дома-башни и оживленные пристани были соединены между собой паромами, мостами и понтонами.

Относительно небольшой город был богатым торговым центром и важнейшим портом Древнего Египта и Средиземноморья (пока Александр Македонский не основал в 331 году до н.э. город Александрию).

В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фотоСкриншот (franckgoddio.org)

В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фото

Скриншот (franckgoddio.org)

Греческий историк Диодор Сицилийский писал, будто город Гераклион основал Геракл, сын Зевса. По словам другого выдающегося историка - Геродота - в этом городе побывали даже Елена Прекрасная и Парис (когда буря застала их на пути из Греции в Трою).

По мнению ученых, около II ст. до н.э. город начал погружаться под воду вследствие "разнообразных природных катастроф" (вероятнее всего - землетрясений, цунами и повышения уровня моря).

Уже к концу VIII в. н.е. остатки Гераклиона полностью исчезли под водами Средиземного моря (на глубине примерно 10 метров на расстоянии около 3-7 км от нынешнего побережья Египта).

Исследование подводного города

Город Гераклион под толщей воды нашел в 2000 году французский подводный археолог Франк Годдио (Franck Goddio). Вместе с командой он обнаружил на дне Средиземного моря и исследовал около 14 тысяч предметов из камня, дерева и золота.

Heracleion

Осирианские статуэтки богов и богинь, найденные Годдио в пределах затонувшего Гераклиона (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Впоследствии археологические работы на найденном участке проводились Европейским институтом подводной археологии, Оксфордским центром морской археологии (при поддержке швейцарского фонда Hilti) и Высшим советом древностей Египта.

Среди остатков города были найдены, в частности, фрагменты большого Храмового комплекса (посвящённого Амону/Гераклу). Рядом с ним - монументальные статуи фараона, царицы и бога плодородия Хапи из красного гранита (высотой более 5 метров).

В порту Гераклиона нашли одно из крупнейших кладбищ античных судов за всю историю археологии (64 корабля).

В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фото

Колоссальная статуя из красного гранита (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

В Средиземном море нашли античные сокровища затонувшего города. Ученые показали уникальные фотоТриада красных гранитных статуй - фараона, царицы и бога Хапи (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Новые уникальные античные находки

Недавно исследователи из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили среди развалин затонувшего Гераклиона новые античные сокровища.

На этот раз древние артефакты укрывались на месте храма бога Амона (одного из значительных божеств древнеегипетского пантеона).

Среди находок - множество драгоценных украшений (серебряные ритуальные инструменты, золотые изделия), а также хрупкая алебастровая посуда для духов и мазей.

Золотые объекты, ярмарки и Djed pilar, symbol stability, сделанный из lapis lazuli были отрезаны. Thonis-Heracleion, 5th century BC.

Золотые предметы, ювелирные изделия и изготовленный из лазурита символ стабильности (Djed pilar), V ст. до н.э. (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Недалеко от храма впервые нашли руины греческого святилища, посвященного Афродите (богине любви). Среди них были бронзовые и керамические изделия.

Votive hand emerging from the sediment during archaeological excavation in Thonis-Heracleion.

Загадочная рука на дне моря (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Деликатный бриллиантовый каприз-порошок порошок находится в общей сложности керамики 4-го центра BC на сайте недавно представленной греческой гордости в Афродит в Тонис-Heracleion.

На месте греческого святилища среди керамики IV века до н.э. нашли бронзовый сосуд в форме утки (фото: Christoph Gerigk, ©Franck Goddio/Hilti Foundation)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Трухановом острове нашли самое редкое растение Киева, которому миллионы лет.

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