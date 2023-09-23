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На Трухановому острові знайшли найрідкіснішу рослину Києва, якій мільйони років (фото)

Київ, Субота 23 вересня 2023 12:09
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На Трухановому острові знайшли найрідкіснішу рослину Києва, якій мільйони років (фото) Гронянка росте на Трухановому острові в Києві (фото: Вікіпедія)
Автор: Юлія Гаюк

На Трухановому острові в Києві екологи виявили найбільш рідкісну рослину для біорізноманіття столиці. Крім того, з'ясували, що вона як вид існує ще з часів льодовикового періоду.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київського еколого-культурний центр розповідає, що відомо про цю незвичайну рослину.

Що знайшли на острові

Експедиція науковців знайшла на Трухановому острові рідкісну червонокнижну рослину - гронянку багатороздільну. Зовнішнім виглядом вона нагадує маленьку папороть.

За словами вчених, гронянка - це найрідкісніша рослина міста Києва. Вона значно рідкісніша за червонокнижні сон-траву чи проліски.

На Трухановому острові знайшли найрідкіснішу рослину Києва, якій мільйони років (фото)

Гронянка багатороздільна (фото: facebook.com/kekz.ua)

Гронянка має статус рідкісного виду, внесена до Додатку I Бернської конвенції, а також включена до регіональних Червоних списків Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Чернігівської областей та міста Києва.

Дослідники з'ясували, що вид гронянки походить ще з часів льодовикового періоду. Вона належить до папоротей, але разом із тим на мільйони років старше відомих багатьом звичайних папоротей типу орляка.

На Трухановому острові знайшли найрідкіснішу рослину Києва, якій мільйони років (фото)

Гронянка багатороздільна (фото: Вікіпедія)

"На початку 2000-х років гронянку багатороздільну ботаніки знайшли на двох київських островах - Долобецькому (Гідропарк) та Трухановому. Однак на Долобецькому цю ніжну рослину знищили рубкою дерев, а на Трухановому - прокладкою нової дороги та незаконним звалищем. Здавалося, рідкісна рослина втрачена для Києва назавжди", - пишуть науковці.

Загалом в Україні відомо лише близько 30 місць її зростання.

Інакше гронянку називають у народі "ключ-трава", і в ніч на Івана Купала її також шукають, як і папороть. Річ у тому, що у цієї папороті, на відміну від інших, справді є ніжки зі спорами, які схожі на квіткове стебло. Тому за повір'ями саме гронянка могла відкрити підземний вхід до скарбів.

Раніше ми розповідали про те, що в Києві знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 мільйона років.

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