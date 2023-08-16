На Полтавщині виявили унікальне золото, якому понад 2 000 років: фото знахідки

У Полтавській області розкопали стародавнє жіноче поховання та знайшли в ньому скіфське золото, якому 2 600 років. Щоб не пошкодити унікальні артефакти, роботи проводили дуже обережно та поступово.

Про це повідомили в полтавському виданні "Зміст".

Подробиці розкопок

На території заповідника "Більськ" знайшли чотири кургани, а один із них став справжньою скринею скарбів.

У ньому виявили набір виробів із золота, яке датується першою половиною VI століття до нашої ери. Наразі встановили, що це були золоті пластини, які нашивали на жіночий одяг. Крім того, в кургані також знайшли речі побуту.

Знахідки у стародавніх курганах, які датуються шостим століттям до нашої ери (фото: zmist.pl.ua)

Додамо, що в липні на території цього ж заповідника проводили розкопки на місці древнього Гелона - місто VI-V століття до нашої ери, основним населенням якого були стародавні греки.

Під час липневих розкопок знайшли глиняний посуд, стріли та арфи.