Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024
У суботу, 3 лютого, у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024, під час якого стане відоме ім’я представника України на конкурсі, глядачі побачать виступи восьми зіркових гостей.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне розповідає, хто, окрім 11 фіналістів, візьме участь у шоу.
Зіркові виступи у фіналі Нацвідбору
Шоу відкриє своїм виступом Руслана, виконавши пісню "Дикі танці" - хіт, який два десятиліття тому приніс Україні заслужену перемогу на Євробаченні.
Разом із нею на сцену вийде танцювальний театр "Життя", з яким артистка виступала під час конкурсу в Стамбулі.
Руслана (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Переможці національного відбору 2023, гурт TVORCHI, виконають оркестрову версію своєї пісні "Heart of Steel" за акомпанементу NAONI Orchestra.
TVORCHI (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Глядачі побачать і гурт Kalush Orchestra. Вони презентують оновлену версію свого хіта "Stefania", виконану за участю українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".
Kalush Orchestra (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Однією з артисток вечора стане переможниця Євробачення 2016 Jamala, яка подарує глядачам пісню "Мій брат", присвячену всім братам і сестрам, яким ми не встигли сказати важливі речі.
Jamala (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
VERKA SERDUCHKA підніме настрій своїм виступом з піснею "Swedish Lullaby".
VERKA SERDUCHKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Тіна Кароль виконає нову композицію "Троянди", що відображає глибокі почуття і соціальну драму сучасності.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Дуетом виступлять представниця України на Дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Димид і музична продюсерка Світлана Тарабарова, презентуючи розширену версію пісні "Квітка", що принесла Україні найкращий результат на Дитячому Євробаченні з 2018 року - 5 місце.
Світлана Тарабарова і Анастасія Димид (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) і всі учасники фіналу зустрінуться на сцені зі спільним номером, присвяченим легендарному українському художнику.
Дмитро Шуров (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Нещодавно ми розповідали, коли і де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2024.
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