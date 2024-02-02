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Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

П'ятниця 02 лютого 2024 13:20
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Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 Хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 (
Автор: Іванна Пашкевич

У суботу, 3 лютого, у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024, під час якого стане відоме ім’я представника України на конкурсі, глядачі побачать виступи восьми зіркових гостей.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне розповідає, хто, окрім 11 фіналістів, візьме участь у шоу.

Зіркові виступи у фіналі Нацвідбору

Шоу відкриє своїм виступом Руслана, виконавши пісню "Дикі танці" - хіт, який два десятиліття тому приніс Україні заслужену перемогу на Євробаченні.

Разом із нею на сцену вийде танцювальний театр "Життя", з яким артистка виступала під час конкурсу в Стамбулі.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Руслана (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Переможці національного відбору 2023, гурт TVORCHI, виконають оркестрову версію своєї пісні "Heart of Steel" за акомпанементу NAONI Orchestra.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

TVORCHI (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Глядачі побачать і гурт Kalush Orchestra. Вони презентують оновлену версію свого хіта "Stefania", виконану за участю українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Однією з артисток вечора стане переможниця Євробачення 2016 Jamala, яка подарує глядачам пісню "Мій брат", присвячену всім братам і сестрам, яким ми не встигли сказати важливі речі.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Jamala (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

VERKA SERDUCHKA підніме настрій своїм виступом з піснею "Swedish Lullaby".

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

VERKA SERDUCHKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Тіна Кароль виконає нову композицію "Троянди", що відображає глибокі почуття і соціальну драму сучасності.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Тіна Кароль (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Дуетом виступлять представниця України на Дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Димид і музична продюсерка Світлана Тарабарова, презентуючи розширену версію пісні "Квітка", що принесла Україні найкращий результат на Дитячому Євробаченні з 2018 року - 5 місце.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Світлана Тарабарова і Анастасія Димид (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) і всі учасники фіналу зустрінуться на сцені зі спільним номером, присвяченим легендарному українському художнику.

Сердючка, Кароль, Джамала: хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024

Дмитро Шуров (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Нещодавно ми розповідали, коли і де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2024.

Також дізнайтесь, як голосувати за улюбленого артиста.

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