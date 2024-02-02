Нацвідбір на Євробачення 2024: як голосувати за улюбленого артиста
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться вже завтра, 3 лютого. Журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проголосувати за улюбленого виконавця на пісенному конкурсі.
При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка Євробачення та Diia.gov.
Коли дивитися
Трансляція національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу - о 18:00.
Подивитись національний відбір можна:
- на телеканалі Суспільне Культура
- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна"
- на сайті Євробачення в Україні
- у застосунку "Дія"
Як голосувати
Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".
Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" - "Опитування" - "Активні опитування".
Український Нацвідбір на Євробачення 2024 будуть вести стендап-комік Василь Байдак, офіційний "голос" Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко, а також солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору:
- YAKTAK - Lalala
- INGRET - Keeper
- NAZVA - Slavic English
- ANKA - Палала
- Drevo - Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- MÉLOVIN - DREAMER
- SKYLERR - Time is running out
- Ziferblat - Place I Call Home
- YAGODY - Tsunamia
- NAHABA - GLASSS
Коли Євробачення 2024
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме.
Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.
Раніше ми повідомляли, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні.
Також букмекери називали переможця Нацвідбору на Євробачення 2024.