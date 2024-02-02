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Нацвідбір на Євробачення 2024: як голосувати за улюбленого артиста

П'ятниця 02 лютого 2024 11:33
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Нацвідбір на Євробачення 2024: як голосувати за улюбленого артиста Як і де дивитись Нацвідбір на Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться вже завтра, 3 лютого. Журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проголосувати за улюбленого виконавця на пісенному конкурсі.

При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка Євробачення та Diia.gov.

Коли дивитися

Трансляція національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу - о 18:00.

Подивитись національний відбір можна:

  • на телеканалі Суспільне Культура
  • на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна"
  • на сайті Євробачення в Україні
  • у застосунку "Дія"

Як голосувати

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".

Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" - "Опитування" - "Активні опитування".

Український Нацвідбір на Євробачення 2024 будуть вести стендап-комік Василь Байдак, офіційний "голос" Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко, а також солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - Палала
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

Коли Євробачення 2024

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме.

Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

Раніше ми повідомляли, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні.

Також букмекери називали переможця Нацвідбору на Євробачення 2024.

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