Сердючка, Кароль, Джамала: кто из украинских звезд выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2024

В субботу, 3 февраля, в финале Нацотбора на Евровидение 2024, во время которого станет известно имя представителя Украины на конкурсе, зрители увидят выступления восьми звездных гостей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне рассказывает, кто кроме 11 финалистов примет участие в шоу.

Звездные выступления в финале Нацотбора

Шоу откроет своим выступлением Руслана, исполнив песню "Дикі танці" - хит, который два десятилетия назад принес Украине заслуженную победу на Евровидении.

Вместе с ней на сцену выйдет танцевальный театр "Жизнь", с которым артистка выступала во время конкурса в Стамбуле.

Руслана (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Победители национального отбора 2023, группа TVORCHI, исполнят оркестровую версию своей песни "Heart of Steel" по аккомпанементу NAONI Orchestra.

TVORCHI (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Зрители увидят и группу Kalush Orchestra. Они представят обновленную версию своего хита "Stefania", выполненную с участием украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина".

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Одной из артисток вечера станет победительница Евровидения 2016 Jamala, которая подарит зрителям песню "Мой брат", посвященную всем братьям и сестрам, которым мы не успели сказать важные вещи.

Jamala (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

VERKA SERDUCHKA поднимет настроение своим выступлением с песней "Swedish Lullaby".

VERKA SERDUCHKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Тина Кароль исполнит новую композицию "Троянди", отражающую глубокие чувства и социальную драму современности.

Тина Кароль (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Дуэтом выступят представительница Украины на Детском Евровидении 2023 Анастасия Димид и музыкальная продюсер Светлана Тарабарова, презентуя расширенную версию песни "Квітка", которая принесла Украине лучший результат на Детском Евровидении с 2018 года - 5 место.

Светлана Тарабарова и Анастасия Димид (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Музыкальный продюсер национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой ) и все участники финала встретятся на сцене с общим номером, посвященным легендарному украинскому художнику.

Дмитрий Шуров (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)