ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацвідбір на Євробачення 2024: коли і де дивитися фінал

Четвер 01 лютого 2024 16:01
UA EN RU
Нацвідбір на Євробачення 2024: коли і де дивитися фінал Коли буде Нацвідбір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2024. Саме тоді українці дізнаються, хто представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне" розповідає, де та коли дивитися Нацвідбір.

Коли буде фінал Нацвідбору

3 лютого о 17:30 почнеться трансляція передшоу. А вже о 18:00 розпочнеться фінал. Учасники Нацвідбору виступатимуть з піснями, які вони вже представили раніше.

Участь у фіналі братимуть 11 претендентів. Серед них чимало відомих артистів та нових вокалістів, які гучно заявили про себе зовсім нещодавно.

Де дивитися Нацвідбір

Транслювати Нацвідбір буде "Суспільне Мовлення". Окрім цього, слухати фінал можна буде на "Радіо Промінь". Побачити Нацвідбір можна буде на декількох майданчиках:

  • телеканал та сайт "Суспільне Культура"
  • Facebook-сторінки "Суспільне" та "Євробачення Україна"
  • сайт Євробачення в Україні.

Також дивитися Нацвідбір можна буде у "Дії". Для цього вам потрібно відкрити розділ "Дія.ТБ" й обрати канал "Суспільна Культура HD".

Хто буде ведучим Національного відбору

Раніше вже стало відомо, що фінал проведе зіркова "трійка" - відомий ведучий Тімур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та стендап-комік і волонтер Василь Байдак.

Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото)

Ведучі Нацвідбору (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Нещодавно ми вже розповідали, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні.

Окрім цього, раніше стало відомо, що на Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, на повернення якої не чекали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро