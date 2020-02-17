Сенцов сделал важное заявление о возврате Крыма: нужно давить

Олег Сенцов сделал заявление о Крыме (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов поразмышлял о Путине и возврате Крыма Украине

Олег Сенцов заявил, что президент России Владимир Путин никогда не вернет Крым Украине. По словам украинского режиссера, деоккупация невозможна. Также по словам бывшего узника Кремля, переговоры с Путиным не дадут никакого результата. Сенцов отметил, что единственный выход для Украины - это давить.

"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет. Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", – заявил Сенцов в интервью "Украинской правде".

Сенцов заявил, что в России все подчинено одному человеку - Владимиру Путину, от него зависит все.

"Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин. Все. То есть, своим движением глаз, своим словом, своей мыслью. Все просто угадывают, что же он подумал, что же он хотел сказать, что же он хочет", – сказал режиссер.

По мнению Сенцова, вся система российской власти рухнет, как только Владимир Путин покинет свой пост.