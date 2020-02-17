Сенцов зробив важливу заяву про повернення Криму: потрібно тиснути

Олег Сенцов зробив заяву про Крим (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов поміркував про Путіна і повернення Криму Україні

Олег Сенцов заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне Крим Україні. За словами українського режисера, деокупація неможлива. Також за словами колишнього в'язня Кремля, переговори з Путіним не дадуть ніякого результату. Сенцов зазначив, що єдиний вихід для України - це тиснути.

"Тут потрібно розуміти, що Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж Крим. Значить, продовжувати намагатися з ним домовитися про Крим не можна. Донбас він теж на наших умовах не поверне. Значить, потрібно тиснути – це єдина стратегія як України, так і світової спільноти. Ми повинні на нього тиснути, не дати йому стабілізувати політичну, економічну, соціальну ситуацію всередині Росії", – заявив Сенцов в інтерв'ю "Українській правді".

Сенцов заявив, що в Росії все підпорядковано одній людині - Володимиру Путіну, від нього залежить все.

"Все залежить тільки від однієї людини, приймає рішення тільки одна людина – Путін. Всі. Тобто, своїм рухом очей, своїм словом, своєю думкою. Всі просто вгадують, що ж він подумав, що ж він хотів сказати, що ж він хоче", – сказав режисер.

На думку Сенцова, вся система російської влади впаде, як тільки Володимир Путін залишить свій пост.