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Нас штурмует орда: Сенцов обратился к Зеленскому

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 09:02
Нас штурмует орда: Сенцов обратился к Зеленскому
Олег Сенцов обратился к Зеленскому (Коллаж РБК-Украина)

Олег Сенцов рассказал, какие есть пути, чтобы победить на Донбассе

Олег Сенцов сделал неожиданное заявление о том, что единственный путь для достижения мира на Донбассе – это поражение. Он отметил, что вести переговоры с президентом РФ Путиным – невозможно и обратился к Владимиру Зеленскому.

Экс-узник Кремля Олег Сенцов отметил, что Украина должна продолжать борьбу и назвал те шаги Владимира Зеленского, которые он поддерживает.

"У меня есть свое личное мнение, оно в каких-то вещах не совпадает с мнением нашего президента. По моему мнению, мы не можем вести переговоры с Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", - сказал Сенцов в интервью Мирославе Гонгадзе для "Голоса Америки".

Он отметил, что единственная альтернатива – это продолжать борьбу и только выстояв, Украина сможет победить орду.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. Он имеет больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с башней, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и нужно только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить – их очень большое количество, только выстоять", - сказал экс-узник Кремля.

Сенцов поддержал шаги Зеленского по поводу прекращения огня и освобождения пленных. Он отметил, что не верит в то, что Путин даст интегрировать Донбасс.

Кроме того, он сказал, что Зеленский сам знает, как все должно быть.

"Он - взрослый человек, руководитель нашей страны, знает, что делать, пусть делает. Я не даю советов. У него есть советники, у него своя голова на плечах. Он понимает, как должно быть", - резюмировал Сенцов.

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