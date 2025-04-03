Не "сендвіч" і не "бутерброд": запам'ятайте правильні українські відповідники

"Бутерброд" чи "сендвіч"?

Звичні нам "бутерброд", "канапка" чи "сендвіч" давно закріпилися в українському суспільстві та мовленні, але всі ці слова мають іншомовне походження. Є декілька українських слів, які не менш вдало описують цю страву.

За словами мовознавця, одним із найкращих відповідників є слово "накладанець". Воно точно передає суть страви - шматок хліба з різними смачними додатками.

"Уявіть собі: корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені на скибці хліба - це і є справжній український "накладанець", - пояснює Авраменко.

Чому варто вживати "накладанець" замість "бутерброд"?

По-перше, це данина традиціям української мови та підтримка автентичних слів.

По-друге, такі слова звучать набагато колоритніше й органічніше в українському мовленні. А ще це спосіб зберегти та розвивати багатство нашої мови.

До слова, "сендвіч" українською теж можна називати питомими словами. І якщо слово "накладанець" для вас незвичне або не до душі, то є ще кілька гарних відповідників українською: