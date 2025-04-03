Не "сендвіч" и не "бутерброд": запомните правильные украинские соответствия

"Бутерброд" или "сендвіч"?

Привычные нам "бутерброд", "канапка" или "сендвіч" давно закрепились в украинском обществе и речи, но все эти слова имеют иноязычное происхождение. Есть несколько украинских слов, которые не менее удачно описывают это блюдо.

По словам языковеда, одним из лучших соответствий является слово "накладанець". Оно точно передает суть блюда - кусок хлеба с различными вкусными добавками.

"Представьте себе: корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени на ломтике хлеба - это и есть настоящий украинский "накладанець", - объясняет Авраменко.

Почему стоит употреблять "накладанець" вместо "бутерброд"?

Во-первых, это дань традициям украинского языка и поддержка аутентичных слов.

Во-вторых, такие слова звучат гораздо колоритнее и органичнее в украинской речи. А еще это способ сохранить и развивать богатство нашего языка.

К слову, "сендвіч" на украинском тоже можно называть аутентичными словами. И если слово "накладанець" для вас непривычно или не по душе, то есть еще несколько хороших соответствий на украинском: