"Сдача" чи "решта", "наличка" чи "готівка"? Які помилки ми часто робимо та як сказати українською вірно

У розмовній мові часто можна почути слова "мелочь", "сдача" і "наличка". І ті, хто їх вживає, навіть не замислюється, що це кальки з російської. І мало хто знає, як правильно говорити ці слова українською.

Як правильно українською казати про гроші, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення викладачки української мови Олени Ольшанської на каналі в YouTube.

У повсякденному житті ми часто стикаємося з фінансовими термінами, але не завжди замислюємося, наскільки правильно їх вживаємо українською. Ось декілька слів та виразів, в яких часто припускаються помилок:

Дрібні гроші - найбільш універсальний варіант, який підходить для будь-якої ситуації. Наприклад: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей".

Дріб'язок - розмовний варіант, який вживається менш формально.

Монети - доречне слово, якщо потрібно підкреслити, що йдеться саме про металеві гроші.

Копійки - ще один варіант, який наголошує на номіналі.

Як сказати "сдача" українською?

Решта - правильний відповідник, який використовується в усіх контекстах. Наприклад: "У вас буде решта зі 100 гривень?".

Чим замінити слово "наличка"?

Готівка - єдиний правильний варіант. Наприклад: "Ви розраховуватиметеся карткою чи готівкою?".

Додаткові фінансові терміни:

Безготівковий розрахунок - замість "безналичный расчет".

Оплата на виплат - замість "розстрочка". Наприклад: "Цей товар можна придбати на виплат".

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