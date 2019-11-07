Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, появилась информация и фотография артистки с мужем. Информация касается выступления Петра Чернышова с известной фигуристкой Татьяной Навкой.

Стоит отметить, что фигуристка Татьяна Навка проявила инициативу выделить деньги для Заворотнюк на собранных средствах от шоу "Аленький цветочек". При этом просто деньги никто не собирает.

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Анастасия Заворотнюк с мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родные Анастасии Заворотнюк отметили, что собрать средства на лечении актрисы - это собственная инициатива фигуристки.

"Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.

Скриншоты с Instagram

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Напомним, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из частных клиник под Москвой. У актрисы есть все шансы чтобы вернутся к нормальной жизни.

Артистка перенесла две сложные операции на головном мозге и медицинские тесты показали, что у нее остался большой запас жизненных сил. Близкие Заворотнюк рассказали, что она сейчас находится полностью в адекватном состоянии.

Актриса общается с близкими, и она решительно настроена на то, чтобы поскорей выздороветь.