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Дочь Заворотнюк показала фото с мамой

STYLERПерсоны    10.10.2019 - 17:19
Дочь Заворотнюк показала фото с мамой
Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от опухоли мозга

Анастасия Заворотнюк, которую недавно перевели из частной московской клиники, где она лечится от рака мозга, сейчас очень нуждается в поддержке друзей и близких. Возле актрисы дежурят ее супруг Петр Чернышев и дочь Анна.

Стоит отметить, что вокруг состояния звезды "Моей прекрасной няни" постоянно ходят слухи. Усугубляет положение и то, что семья Анастасии не желает идти на прямой контакт со СМИ, чтобы внести ясность в том, как чувствует себя актриса.

Тем не менее, дочь звезды, 23-летняя Анна Заворотнюк, время от времени дает некоторые намеки. Так, модель и бизнес-леди недавно опубликовала в Instagram-сторис семейный снимок с мамой, братом Майклом, маленькой сестричкой Милой и отчимом Петром Чернышевым.

Дочь Заворотнюк показала фото с мамой

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Этим снимком Анна Заворотнюк решила поблагодарить российского певца Стаса Михайлова за поддержку.

"Спасибо вам большое", - подписала фото дочь Анастасии Заворотнюк.

Дочь Заворотнюк показала фото с мамой

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Дело в том, что Михайлов недавно на своей страничке написал, что очень возмущен всеми спекуляциями вокруг состояния актрисы.

"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди..." - обратился Михайлов и попросил помолится за здоровье актрисы.

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