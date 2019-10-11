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Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішення

STYLERПерсони    11.10.2019 - 16:10
Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішення
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в лікарні

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування в клініці, але зберігає мовчання і не дає жодних коментарів пресі. Однак її сім'я вперше виступила із заявою у соцмережі Анастасії, де і з'явився пост з новинами. Так, в Instagram актриси сім'я подякувала за підтримку близьких, які створили аккаунт, який допомагав артистці протистояти фейкам і цькуванням в ЗМІ.

Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішення

Сім'я Анастасії Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заява сім'ї Анастасії

"Від імені всієї нашої родини хочемо висловити величезну подяку друзям, які проявили ініціативу щодо створення аккаунта проти брехні і цькування в ЗМІ! Але, на жаль, акаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокували", - написала сім'я в соцмережі.

На жаль, аккаунт в підтримку актриси не вдалося розблокувати.

"Дуже шкода, що такий щирий і масовий єдиний порив роботизована система не змогла перетравити! Стільки небайдужих людей до нас приєдналося всього за один день! На жаль, відновити обліковий запис поки не вдається. Ми прийняли рішення, що будемо продовжувати прямо тут", - написали родичі актриси.

Також близькі прекрасної няні подякували всім небайдужим за підтримку.

"Любимо і дякуємо всім наших близьким і рідним, друзям, колегам і всіх небайдужим за підтримку!!! Дякуємо Вам", - написали вони.

Чому заблокували Instagram актриси

Відомий російський співак Стас Міхайлов припустив, що сторінка в підтримку "прекрасної няні" заблокована через "підозрілу активність підписників".

"В який раз переконуюся, що наші люди справжні!" - відреагував Стас Михайлов.

Відзначимо, що зараз родичі актриси намагаються зробити все можливе, щоб акаунт знову запрацював.

Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішенняАнастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Шанувальники обурені і хочуть знати правду

Фанати російської актриси здивовані і обурені тим, що родичі актриси не йдуть на контакт з пресою і так і не можуть сказати, що ж насправді відбувається з "прекрасною нянею". Після посту родичів у записі Анастасії вони засипали питаннями в коментарях і вимагають від сім'ї актриси не приховувати від них правду про здоров'я їх улюблениці. Люди хочуть знати правду.

Недарма історію хвороби Заворотнюк в РФ вже охрестили найзагадковішою хворобою.

  • Скажіть що з вами?
  • Як Ваше здоров'я?
  • Ми вас дуже любимо і бажаємо тільки щастя і здоров'я.
  • Як ви?
  • Ви здорова?
  • Вас виписали?

Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішення

Сім'я Заворотнюк зробила сенсаційну заяву: ми прийняли рішення

Скріншот коментарів (instagram.com/a_zavorotnyuk)

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