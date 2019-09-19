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Сім'я молиться: у Заворотнюк розповіли про стан актриси

STYLERЖиття    19.09.2019 - 10:11
Сім'я молиться: у Заворотнюк розповіли про стан актриси
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Рідні Анастасії Заворотнюк сподіваються на її одужання

Піар-директор Анастасії Заворотнюк довго мовчала про здоров'я актриси, яка знаходиться в реанімації, але розповіла, що у неї з'явився шанс на одужання. Цією новиною вона поділилася з подругою Анастасії, повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, стан Заворотнюк покращився, і актриса вийшла з коми. При цьому лікарі заявили, що можливо, вона видужає. Тому вся родина молиться за неї і сподівається на диво.

Родичі актриси не дають жодних коментарів, оскільки не хочуть наврочити ситуацію.

Сім'я молиться: у Заворотнюк розповіли про стан актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто зазначити, що продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін також прокоментував стан здоров'я Заворотнюк. Але, за його словами, актрисі стало гірше. Про це йому повідомило джерело, наближене до лікування Анастасії.

"Ми сподіваємося тільки на диво. Але, в будь-якому випадку, я бажаю одужання Насті і сил її родині", - написав Разін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що лікарі Заворотнюк використовували всі способи лікування. Діагноз діагноз пухлини мозку поставили майже рік тому, але операцію робити не стали оскільки було вже занадто пізно.

Раніше лікар розповів, що пневмонія у актриси могла призвести до зараження крові і відмови внутрішніх органів. При цьому експерт зазначив, що зараження крові може виникнути у пацієнта, навіть якщо він знаходиться в стерильних умовах.

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