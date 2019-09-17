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Заворотнюк при смерти: врач рассказал о начале сепсиса

STYLERПерсоны    17.09.2019 - 15:39
Заворотнюк при смерти: врач рассказал о начале сепсиса
Анастасия Заворотнюк больна раком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк, которая тяжело больна раком, введена в искусственную кому

Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак последней стадии, продолжает находиться в больнице, а родные молятся, чтобы актриса жила. Врач анестезиолог-реаниматолог, который работает в однойиз московских больниц, рассказал, что пневмония у Анастасии могла привести к заражению крови и отказу внутренних органов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Надо признать — это серьезные осложнения, и, безусловно, они могут стать летальными. Полиорганная недостаточность значит, что отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии", - сообщил врач.

Заворотнюк при смерти: врач рассказал о начале сепсисаАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Медик отметил, что заражение крови может возникнуть у пациента, даже если он находится в стерильных условиях.

"Скорее всего, изначально у Анастасии развилась пневмония, а уже потом инфекционный процесс распространился по крови и вызывал дисфункцию других органов. Противоопухолевую терапию в такой ситуации можно проводить, только если больной не в критически тяжелом состоянии", - признался анестезиолог-реаниматолог.

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