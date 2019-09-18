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Заворотнюк не выходила из комы: появилось заявление врача

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 20:52
Заворотнюк не выходила из комы: появилось заявление врача
Анастасия Заворотнюк (Фото: rostves.info)

Осложнения, которые возникли у Заворотнюк, могут привести к плачевным последствиям

Анастасия Заворотнюк, известная актриса, которая сейчас находится в реанимации в критическом состоянии, могла быть выйти из комы, если бы ее состояние объяснялось только отеком мозга. Свое мнение высказала врач-анестизолог Наталья Анатольевна Ахтямова в коммеантрии для одного из российских СМИ.

Российские СМИ сообщают, что Анастасии Заворотнюк стало лучше и она начала самостоятельно дышать. Однако медики ставят под сомнение такую информацию, так как кома артистки была спровоцирована более серьезными осложнениями.

Заворотнюк не выходила из комы: появилось заявление врача

Анастасия Заворотнюк (Фото: rostves.info)

"Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения, отек купировали, и человек вышел из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может разрешиться сама по себе. Иначе это было бы чудом", - считает Наталья Ахтямова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии глубокой комы и ее органы начали отказывать. Врачи давали самые неблагоприятные прогнозы и называли состояние артистки критическим.

Так как хирургическим путем снять отек мозга было невозможно из-за общего состояния организма, Заворотнюк ввели в состояние искусственной комы. После этого у актрисы начали отказывать легкие и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за всего этого у Заворотнюк развилась пневмония.

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