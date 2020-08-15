ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Семья чуть не потеряла ребенка: под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль

Николаев, Суббота 15 августа 2020 10:57
Семья чуть не потеряла ребенка: под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль
Под Николаевом ребенок сжег авто и чуть сам не погиб (фото: mk.dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Под Николаевом девочка играла со спичками и сожгла авто

В селе Грейгово Николаевской области произошел несчастный случай, который чуть не привел к смерти ребенка. Дело в том, что трехлетняя девочка игралась со спичками внутри автомобиля и случайно его подожгла.

Когда сосед и родители увидели, что их авто горит и внутри сидит их дочь, то быстро вытащили ребенка и потушили пожар. Девочка сильно обгорела и ее в областную детскую больницу увезла карета скорой помощи. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Кроме того, а на фото видно, что салон автомобиля из-за пожара сгорел полностью.

Семья чуть не потеряла ребенка: под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль

Под Николаевом ребенок сжег авто и чуть сам не погиб (фото: mk.dsns.gov.ua)

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, около 16:30. Спасатели призывают родителей более внимательно следить за своими детьми, и всегда знать, где они находятся и чем занимаются.

Также старайтесь не оставлять детей без присмотра во дворе дома. Очень важно рассказать ребенку о существующей опасности, чтобы он знал от чего необходимо держаться подальше, и как действовать в случае возникновения опасной ситуации.

Напомним, в Киеве подожгли авто Андрея Богдана. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа в Днепровском районе столицы. Неизвестный около 3 часов ночи поставил какую-то сумку на крышу авто из-за чего оно потом загорелось.

Ранее в курортном Бердянске в гостинице произошел сильный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарНиколаевская область
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь