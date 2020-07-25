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На украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧП

Бердянск, Суббота 25 июля 2020 18:34
На украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧП
Пожар в гостинице Бердянска (фото: zp.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Бердянске вспыхнул пожар в частной гостинице

В курортном Бердянске произошел сильный пожар в частной гостинице на границе микрорайонов Слободка и Колония. В результате инцидента к счастью никто не пострадал.

Отель по адресу улица Курортная, 82, загорелся утром 25 июля. Об этом передает "РИА Мелитополь".

Пламя от пожара и дым были видны из многих микрорайонов города.

На месте происшествия работали 5 единиц техники и 20 пожарных.

Видео: На курорте в Бердянске произошел пожар в гостинице

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные жилые дома. Пожар уже потушили.

Выяснилось, что пламя возникло на втором этаже, после чего огонь охватил крышу - общая площадь пожара охватила 170 кв.м. Кроме того огнем была охвачена крыша третьего этажа отдельно стоящего здания на общей площади 30 "квадратов".

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

По факту инцидента правоохранители начали расследование, причина пожара устанавливается.

На украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧПНа украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧПНа украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧП

Пожар в гостинице Бердянска 25 июля (Фото: zp.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Также мы писали о том, что появилась первая версия жуткого пожара в Киеве, когда женщина заживо сгорела на балконе.

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