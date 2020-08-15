Сім'я ледь не втратила дитину: під Миколаєвом 3-річна дівчинка спалила автомобіль

Під Миколаєвом дитина спалила авто і мало сама не загинула (фото: mk.dsns.gov.ua)

Під Миколаєвом дівчинка грала зі сірниками і спалила авто

В селі Грейгове Миколаївської області стався нещасний випадок, який мало не призвів до смерті дитини. Річ у тім, що трирічна дівчинка гралася з сірниками всередині автомобіля і випадково підпалила його.

Коли сусід і батьки побачили, що їх авто горить і всередині сидить їхня дочка, то швидко витягли дитину і загасили пожежу. Дівчинка сильно обгоріла і її в обласну дитячу лікарню відвезла карета швидкої допомоги. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, а на фото видно, що салон автомобіля через пожежу згорів повністю.

Під Миколаєвом дитина спалила авто і мало сама не загинула (фото: mk.dsns.gov.ua)

Інцидент стався в четвер, 13 серпня, близько 16:30. Рятувальники закликають батьків уважніше стежити за своїми дітьми, і завжди знати, де вони знаходяться і чим займаються.

Також намагайтеся не залишати дітей без нагляду у дворі будинку. Дуже важливо розповісти дитині про небезпеку, що існує, щоб вона знала від чого необхідно триматися якомога далі, і як діяти в разі виникнення небезпечної ситуації.

Нагадаємо, у Києві підпалили авто Андрія Богдана. Інцидент стався в ніч з 10 на 11 серпня в Дніпровському районі столиці. Невідомий близько 3 годин ночі поставив якусь сумку на дах авто через що воно потім загорілося.

Раніше в курортному Бердянську в готелі сталася сильна пожежа.