В Киеве подожгли авто Андрея Богдана: рядом нашли сумку

В Киеве горела Tesla Богдана (коллаж РБК-Украина)

В Киеве загорелось авто, которое принадлежит Андрею Богдану

В Киеве в ночь на 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. Возгорание авто произошло в Днепровском районе столицы.

Как сообщает "Обозреватель", ЧП произошло около трех часов ночи, на место прибыли пожарные и огонь быстро потушили. Отмечается, что машину Богдана специально подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания.

В результате пожара в автомобиле Tesla Model S уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна, задние два колеса, частично повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. От высокой температуры частично повреждено лакокрасочное покрытие рядом припаркованных автомобилей местных жителей — "Honda" и "Mazda".

Отмечается, что пострадавших в ЧП нет, но сама Tesla повреждена огнем. Чуть позже стало известно, что сейчас этой машиной пользуется брат Богдана - Игорь. Он работает судебным распорядителем в Верховном суде. Об этом пишут "Вести".

По информации издания, также было изъято видео, на котором особа мужского пола что-то кладет (похожее на сумку) возле автомобиля.

В Киеве подожгли авто Андрея Богдана

Напомним, что именно этот автомобиль брал президент Владимир Зеленский для записи своих автомобильных интервью. Кстати, Богдан купил электрический кроссовер Tesla Model X еще в 2016 году.

Как мы ранее писали, в июне Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины стал новым героем "парковки", перегородив своей Tesla дорогу под элитным рестораном в Киеве.