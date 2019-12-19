У семьи больной Заворотнюк появилась новая беда: все подробности

Мать больной Анастасии Заворотнюк задолжала за коммунальные услуги почти 50 тысяч рублей (18700 гривен). Она перестала платить за элитную квартиру в Москве. Сейчас долгами будет заниматься суд. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что эта квартира ранее принадлежала самой актрисе, но уже пять лет она оформлена в равных долях на мать и наследников Анастасии Заворотнюк. Площадь квартиры составляет 194,6 квадратных метра, поэтому коммуналка за такие апартаменты обходится достаточно дорого.

Дом был построен в 2006 году, и он находится в хорошем месте. Там тихая зеленая улица, рядом находится парк и пруд. Актриса купила данную недвижимость, когда она только строилась. Тогда она отдала за квартиру примерно 55 миллионов рублей (20,5 миллионов гривен).

По данным риелторов, сейчас в этом доме стоимость квартир стартует от 80 миллионов рублей (29,9 миллионов гривен). При этом за квартиры с большой квадратурой просят около 360 миллионов рублей (134,7 миллиона гривен).

Напомним, что Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации в частной клинике, которая находится под Москвой. Недавно актриса перенесла сложную операцию по удалению злокачественной опухоли и сейчас ей назначили новый курс лечения.