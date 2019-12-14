ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хотим выразить благодарность: близкие Заворотнюк сделали громкое заявление

STYLERПерсоны    14.12.2019 - 15:33
Хотим выразить благодарность: близкие Заворотнюк сделали громкое заявление
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родственники утверждает, что артистка нуждается в поддержке

Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из клиник под Москвой после удаления злокачественной опухоли в головном мозге. Близкие выразили благодарность всем, кто поддерживает Анастасию, опубликовав записку от представителей Горненского женского монастыря.

"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет", - указали близкие, прикрепив соответствующий скриншот.

Также отмечается: "Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка".

Напомним, что семья Заворотнюк рассказала правду о ее параличе.

Заворотнюк навсегда останется парализованной: появилась печальная информация Заворотнюк сделала официальное заявление после долгого молчания
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь