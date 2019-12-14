Хотим выразить благодарность: близкие Заворотнюк сделали громкое заявление

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родственники утверждает, что артистка нуждается в поддержке

Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из клиник под Москвой после удаления злокачественной опухоли в головном мозге. Близкие выразили благодарность всем, кто поддерживает Анастасию, опубликовав записку от представителей Горненского женского монастыря.

"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет", - указали близкие, прикрепив соответствующий скриншот.

Также отмечается: "Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка".

Напомним, что семья Заворотнюк рассказала правду о ее параличе.