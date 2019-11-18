ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сім'ї Заворотнюк не вистачає грошей на лікування зірки - ЗМІ

STYLERЖиття    18.11.2019 - 20:25
Сім'ї Заворотнюк не вистачає грошей на лікування зірки - ЗМІ
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сім'я Анастасії Заворотнюк відчуває фінансові труднощі

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк зіткнулися з фінансовими труднощами, і їм не вистачає грошей на лікування "прекрасної няні". Тим не менш, сім'я актриси не хоче приймати допомогу від інших зірок російської сцени. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Багато російських знаменитостей говорили, що пропонували гроші Заворотнюк, але її близькі завжди відмовлялися приймати кошти від них. Найчастіше гроші пропонувалися з серпні-вересні, коли про хворобу актриси дізналася громадськість.

Сім'ї Заворотнюк не вистачає грошей на лікування зірки - ЗМІ

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родичі Заворотнюк і подумати не могли, скільки їм доведеться витратити грошей, щоб врятувати Анастасію. При цьому доньцы і чоловіку актриси доводиться старанно працювати.

Відомо, що родичі Заворотнюк взяла гроші у фігуристки Тетяни Навки, яка є близьким другом сім'ї. Російські зірки говорять, що сім'я Заворотнюк досить заможна і Анастасію лікують найкращі лікарі світу, але це можуть бути просто домисли.

Чоловік Анастасії Заворотнюк і Петро Чернишев погодився взяти участь у новорічних виставах. За кожен свій виступ відомий фігурист отримає від 100 до 300 тисяч рублів (1565 - 4700 доларів).

Нагадаємо, що маму Заворотнюк можуть арештувати через неоплачені штрафи за водіння.

Шанси є: Анастасії Заворотнюк призначили нове лікування Ми в подиві: родина Заворотнюк зробила несподівану заяву
Новини України шоубизАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся