Сім'ї Заворотнюк не вистачає грошей на лікування зірки - ЗМІ

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сім'я Анастасії Заворотнюк відчуває фінансові труднощі

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк зіткнулися з фінансовими труднощами, і їм не вистачає грошей на лікування "прекрасної няні". Тим не менш, сім'я актриси не хоче приймати допомогу від інших зірок російської сцени. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Багато російських знаменитостей говорили, що пропонували гроші Заворотнюк, але її близькі завжди відмовлялися приймати кошти від них. Найчастіше гроші пропонувалися з серпні-вересні, коли про хворобу актриси дізналася громадськість.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родичі Заворотнюк і подумати не могли, скільки їм доведеться витратити грошей, щоб врятувати Анастасію. При цьому доньцы і чоловіку актриси доводиться старанно працювати.

Відомо, що родичі Заворотнюк взяла гроші у фігуристки Тетяни Навки, яка є близьким другом сім'ї. Російські зірки говорять, що сім'я Заворотнюк досить заможна і Анастасію лікують найкращі лікарі світу, але це можуть бути просто домисли.

Чоловік Анастасії Заворотнюк і Петро Чернишев погодився взяти участь у новорічних виставах. За кожен свій виступ відомий фігурист отримає від 100 до 300 тисяч рублів (1565 - 4700 доларів).

Нагадаємо, що маму Заворотнюк можуть арештувати через неоплачені штрафи за водіння.