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Проблемы с законом: маме Заворотнюк грозит арест

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 14:55
Проблемы с законом: маме Заворотнюк грозит арест
Заворотнюк с мамой (фото: коллаж РБК-Украина)

Мама Заворотнюк может оказаться за решеткой

Маму российской актрисы Анастасии Заворотнюк могут арестовать и отправить за решетку из-за неоплаченных штрафов за вождение. Валентина Борисовна не оплатила штрафы на около 27 тысяч рублей (10 тысяч грн). При этом большую часть штрафов она получила в конце лета 2019 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Пять лет назад "прекрасная няня" подарила своей маме Porsche Panamera, который очень часто попадает в камеры видеонаблюдения из-за нарушений ПДД. Автомобиль то превышает скорость, то паркуется в неположенном месте, а еще бывает занимает выделенную полосу.

Проблемы с законом: маме Заворотнюк грозит арест

Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

СМИ пишут, что Валентина Борисовна не садится за руль спортивного автомобиля, а вот ее муж Петр Чернышев как раз любит быструю езду на нем. Но машина записана на 76-летнюю мать Заворотнюк, поэтому оплачивать штрафы придется именно ей. Всего за этой машиной накопилось 322 нарушения.

Кроме того, у семьи актрисы есть еще неоплаченные долги, которые также нужно будет погашать. Конечно, семью Заворотню можно понять, ведь они сейчас сосредоточены на выздоровлении Анастасии, но халатно относится к таким вопросам тоже нельзя иначе это может привести к серьезным последствиям.

Напомним, что недавно Заворотнюк подарила своей маме Toyota С-HR серебристого цвета. До этого женщина ездила на автомобиле "Фольцвагген жук", который ей также достался в подарок от дочери.

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