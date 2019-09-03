В семье Юлии Тимошенко случилось горе

Юлия Тимошенко не присутствовала на голосовании за снятие депутатской неприкосновенности в Раде 3 сентября. Как стало известно, лидер фракции "Батькивщина" не пришла в парламент из-за трагедии в семье.

О причине отсутствия в Верховной Раде Юлии Владимировны рассказал в кулуарах представитель ее партии, экс-глава Службы безопасности Украины и народный депутат Валентин Наливайченко.

"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искренние сочувствие. Я думаю, она сама расскажет. Но сегодня... Такая жизнь. Она, к сожалению... Каждого из нас не обходит..." - сказал Наливайченко.

Валентин Наливайченко поведал о горе в семье Юлии Тимошенко

Напомним, что во вторник парламентарии одобрили во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с нардепов. "За" проголосовали 373 присутствующих в зале народных избранников. Единственной фракцией, которая не голосовала за принятие долгожданного документа оказалась "Оппозиционная платформа - За життя".

Рада проголосовала закон о снятии депутатской неприкосновенности (фото: РБК-Украина)

Тем временем, Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября официально сформировал новые министерства.