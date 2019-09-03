Большие планы: что Владимир Зеленский поручил сделать Раде и новому Кабмину

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Получив контроль над парламентом и правительством, президент Владимир Зеленский анонсировал быстрое проведение десятков реформ и назначил конкретные сроки и ответственных за их реализацию.

Поставленная планка очень высока, но вместе с ней высока и вероятность срыва дедлайна. О том, чего именно требует Зеленский от Рады и Кабмина, и почему за возможные провалы будет отвечать лично он – в материале РБК-Украина.

Буквально с первых дней работы новой Рады и Кабмина команда власти взяла высокий темп. В парламент вносятся десятки законопроектов, новоизбранные депутаты сидят в зале до глубокой ночи, перед правительством ставятся многочисленные задачи: от отказа от бумажного документооборота до запуска рынка сельхозземель. И делается это так, чтобы ни у кого не возникло сомнений: вдохновителем и идеологом всего, что будет происходить в стране, является один человек – лично Владимир Зеленский.

В понедельник, 2 сентября, президент провел расширенное совещание с руководством Кабмина, Верховной рады и правоохранительных органов, нарезав им массу задач с конкретными сроками выполнения.

Самый большой блок предлагаемых реформ касается экономической сферы. В первую очередь, это отмена моратория на продажу земли и запуск земельного рынка. До 1 октября правительство должно разработать соответствующий законопроект, ответственны за это премьер Алексей Гончарук и министр экономики Тимофей Милованов. В свою очередь, парламент должен принять его до 1 декабря, за это отвечают спикер Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава аграрного комитета ВР Николай Сольский.

"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Модель земельной реформы направлена ​​на развитие украинского фермерства и защиту интересов в первую очередь мелкого собственника", – заявил Зеленский. О деталях того, как это будет происходить, на совещании не говорилось.

Совещание Зеленского по поводу реформ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Другой блок вопросов касается приватизации. До 1 октября Рада должна отменить перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации. А к 1 декабря должна начаться подготовка к приватизации крупных госкомпаний, до 1 апреля следующего года – состояться первый аукцион. Параллельно не менее 500 малых госпредприятий должны быть переданы в Фонд госимущества для реализации через систему Prozorro.Продажи.

Кроме того, к 1 октября Зеленский поручил Кабмину внести в Раду законопроекты о легализации игорного бизнеса (о запуске легальных казино при 5-звездочных отелях президент уже говорил ранее) и добычи янтаря. К 1 декабря эти законопроекты должна принять Рада.

До конца года правительству также поручено подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", а Минэнергетики – лоты для конкурсов на лицензии по добыче нефти и газа. Кроме того, Кабмин должен утвердить план по переводу разрешительных документов для бизнеса в электронную форму и план по дерегуляции, упростить порядок подключения к электрическим и газовым сетям для граждан.

Другие поставленные перед Кабмином и Радой задания касаются реформы финансового сектора, развития инфраструктуры, противодействия контрабанде и коррупции на таможне, децентрализации и стимулирования инвестиций и т.д.

Кроме того, в ближайшие четыре месяца Кабмину необходимо провести "полную кадровую перезагрузку" Госгеокадастра, Госгеонадр, Государственной архитектурно-строительную инспекции (ГАСИ), Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодора. Эти ведомства Зеленский назвал "самыми коррупционными для бизнеса и граждан".

Ряд заданий от президента получили и правоохранительные органы. Первым приоритетом для них должна стать борьба с "элитной коррупцией" и организованной преступностью. "Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП. Хотел бы услышать от них о результатах совместной работы в преследовании топ-коррупционеров", – заявил Зеленский.

Вспомнил президент и о скандале с "Укроборонпромом", и выделении миллиардных дотаций "богатым агробаронам". Одновременно он поставил задачу до нового года заполнить две тысячи вакансий в судах и "еженедельно лишать судейских мантий недостойных звания судьи".

До 15 сентября Зеленский поручил Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой внести в Раду проект госбюджета на следующий год. Правда, согласно законодательству, Кабмин и так до этой даты должен был бы это сделать. При этом вчера глава государства ничего не сказал о задаче снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ранее он обещал отправить правительство в отставку, если эта задача не будет выполнена.

Многочисленные поручения президента принимались руководством Кабмина и Рады как должное. Хотя в исчерпывающем списке полномочий главы государства, описанном в 106 статье Конституции, не предусмотрена возможность давать подобного рода задания исполнительной или, тем более, законодательной власти. По крайней мере, никакого формального статуса у этих поручений быть не может.

Спикер Рады Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Собеседник РБК-Украина в новом правительстве утверждает, что озвученные Зеленским задачи выполнить будет не сложно. Мол, совещанию с руководством государства, на котором президент очертил задания и сроки для чиновников, предшествовала кропотливая работа всей команды. "Это всё ведь четыре месяца готовили. Так что до конца года реализуем задачи президента", – уточнил источник.

В то же время, по его словам, процесс будет быстрым, потому что между членами нового Кабмина нет политических разногласий. Все они выдвинуты одной политической силой, потому бороться между собой министры не будут.

Некоторые законопроекты, как, к примеру, о легализации игорного бизнеса Минфин вносил еще в Раду прошлого созыва, однако документ не выходил дальше профильного комитета. И теперь, по словам собеседника в финансовом ведомстве, старые наработки позволят ускорить эту работу.

Но пока, по информации издания Минфин, готовит проект госбюджета на 2020 год исходя из нынешней законодательной базы, не включая в доходы казны потенциальные поступления от игорного бизнеса и легализации добычи янтаря.

В "Слуге народа" также не видят особых проблем выполнить все задачи и принять законопроекты в срок. "Мы считаем эти сроки реалистичными. У нас следующие две недели будут пленарными, будем много работать в зале. На этой и на следующей неделе будут заседания комитетов. Мы ответственно подошли к составлению календарного плана. И то, что в сентябре он не такой, как всегда, связано с необходимостью принимать все эти срочные законопроекты, которых мы внесли примерно 70", – сказал РБК-Украина первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко допустил, что по некоторым законопроектам парламент может не уложиться в поставленный президентом дедлайн. "Мы не собираемся принимать законопроекты быстро в ущерб качеству. Если мы будем видеть, что требуется дополнительное обсуждение и тому подобное, то мы будем это делать. Но мы бы хотели уложиться в те сроки, которые назвал президент. И я думаю, что мы в них уложимся", – добавил депутат.

Избранная Зеленским линия поведения – раздавать задания и требовать их выполнения, вполне соответствует его фактическому статусу в структуре новой власти. По информации РБК-Украина, кандидаты на пост министров в правительстве Гончарука проходили собеседования в президентском Офисе, в котором до недавнего времени работал и сам премьер. Во время четвергового заседания Рады Зеленский со своей ложи регулярно вмешивался в ход рассмотрения повестки дня, вплоть до того, сколько минут выделять депутатам на выступления.

В свое время похожую манеру поведения выбрал и предшественник Зеленского на должности Петр Порошенко. Привыкший к микроменеджменту в бизнесе, Порошенко и во время президентской каденции занимался вопросами, далеко выходящими за непосредственный круг президентских полномочий, к примеру, лично открывал новые отделения в больницах или проводил совещания по выплате субсидий и повышению пенсий.

Предвыборные попытки его сторонников доказать, что глава государства отвечает лишь за оборонку и внешнюю политику, на этом фоне выглядели неубедительными и запоздалыми. Порошенко сам приучил граждан, что лично он здесь власть, следовательно, и спрашивать с него можно за всё.

Зеленский идет тем же путем, становясь персонализированным и собирательным образом украинской власти в целом. Потому очень скоро избиратели будут считать именно его ответственным за все возможные проблемы – от продолжающейся войны на Донбассе до проблем с горячей водой.

Конечно, если многочисленные поставленные задачи не будут выполнены в срок, Зеленский точно сможет определить виновных и публично разделаться с ними в своем фирменном стиле. Но на подобных трюках нельзя будет выезжать бесконечно. Если хотя бы часть заявленных реформ не принесет ощутимого народом эффекта, перевести на кого-то стрелки у Зеленского не получится.

Ведь, по крайней мере, с конца прошлой недели Украина де-факто стала президентско-парламентской, если не сказать – чисто президентской республикой с подконтрольными главе государства парламентом и правительством. Потому момент для проведения реформ, ряд из которых, в первую очередь, земельная, не пользуются популярностью среди электората, выбран правильный. Лучшего времени для этого у Зеленского и его команды, возможно, уже не будет. А пока "медовый месяц" с избирателем у президента продолжается.