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Кабмин официально сформировал новые министерства

Новости » Политика    03.09.2019 - 12:49
Кабмин официально сформировал новые министерства
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Новые министерства появились в правительстве Алексея Гончарука

Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября официально сформировал новые министерства. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, принято решение о переименовании ряда министерств:

  • Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - в Министерство развития общин и территорий;
  • Министерство экономического развития и торговли - в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
  • Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Кроме того, Минагрополитики путем присоединилось к новому Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Минэнерго - к Министерству энергетики и защиты окружающей среды; МинВОТ - к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также правительство ликвидировало Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сформировав на основе Мининформполитики Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Этим же постановление в новом Кабмине появилось Министерство цифровой трансформации, которое реорганизовано из Государственного агентства по вопросам электронного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал полномочия новым министрам. Также премьер Алексей Гончарук подчеркнул, что первое заседание Кабмина было частично организационным и подготовительным.

Отметим, накануне также стало известно, что заседания Кабмина теперь будут проводиться в закрытом режиме.

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