Село, где убили Дашу Лукьяненко, внезапно переименовали: названа причина

Депутаты переименовали село, где погибла Даша Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Селу вернули старое название, которое оно получило в честь российского депутата

Верховная Рада Украина проголосовала за переименование нескольких населенных пунктов и в этот перечень попало село Ивановка, которое стало известно из-за жуткой истории об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Что стало причиной переименования населенного пункта, пишет издание "Думская".

Решение о переименовании села Ивановка было принято на заседании Верховной Рады в среду, 11 сентября. Проект поддержали 294 народных депутата. Инициировал переименование Любашевский поселковый совет, а в Верховную Раду ходатайство было передано Одесским областным советом.

Оказывается, что село, в котором на данный момент проживает 162 человека, вошло в состав Любашевской объединенной громады. И в ней уже одна Ивановка есть. Чтобы избежать путаницы, в поселковом совете решили Ивановке вернуть старое название – Яновка.

Поселок так назывался со дня своего основания и до 1946 года. Свое название он получил в IX веке в честь помещика и депутата Государственной думы Российской империи I созыва Василия Яновского.

Кроме Ивановки, депутаты проголосовали за переименование села Рябухино в Харьковской области в Гуляй Поле, села Милиховка Харьковской области в Николаевку, села Текуче Ивано-Франковской области в Текучу.

Поселок Ивановка стал известен на всю Украину после жуткой трагедии, которая произошла с 11-летней Дарьей Лукьяненко. Сосед девочки выкрал ее посреди белого дня, убил и сбросил тело в выгребную яму. Девочку искали всеми силами почти неделю.

Также мы сообщали о том, что суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь Жукова.