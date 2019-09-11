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Рада переименовала 4 населенных пункта

Новости » Политика    11.09.2019 - 17:41
Рада переименовала 4 населенных пункта
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент поддержал переименование 4 сел

Верховная рада Украины поддержала переименование четырех населенных пунктов. В частности, парламент одобрил 4 проекта постановлений, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2093, 2094, 2095 и 2096.

Соответственно, село Ивановка Любашевского района Одесской области переименовали в село Яновка; село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области - в Гуляй Поле; село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области - в Николаевку и село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области в село Текуча.

Напомним, Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета, которым проспект Петра Григоренко был повторно переименован в честь советского маршала Георгия Жукова.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года ВР поддержала за основу и в целом проект постановления №4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области. Район переименовали в Кропивницкий.

Добавим также, в мае прошлого года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал ВР поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

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