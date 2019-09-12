Село, де вбили Дашу Лук'яненко, раптово перейменували: названа причина

Депутати перейменували село, де загинула Даша Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Селу повернули стару назву, яку воно отримало на честь російського депутата

Верховна Рада Україна проголосувала за перейменування кількох населених пунктів і в цей перелік потрапило село Іванівка, яке стало відомо через моторошну історію вбивства 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Що стало причиною перейменування населеного пункту, пише видання "Думська".

Рішення про перейменування села Іванівка було прийнято на засіданні Верховної Ради в середу, 11 вересня. Проект підтримали 294 народних депутата. Ініціювала перейменування Любашівська селищна рада, а у Верховну Раду клопотання було передано Одеською обласною радою.

Виявляється, що село, в якому на даний момент проживає 162 людини, увійшло до складу Любашівської об'єднаної громади. І в ній вже одна Іванівка є. Щоб уникнути плутанини, в селищній раді вирішили Іванівці повернути стару назву – Янівка.

Селище так називалося з дня свого заснування і до 1946 року. Свою назву воно отримало у IX столітті на честь поміщика і депутата Державної думи Російської імперії I скликання Василя Яновського.

Крім Іванівки, депутати проголосували за перейменування села Рябухино в Харківській області в Гуляй Поле, села Милиховка Харківської області в Миколаївку, села Текуче Івано-Франківської області в Текучу.

Селище Іванівка стало відоме на всю Україну після страшної трагедії, що сталася з 11-річною Дашею Лук'яненко. Сусід дівчинки викрав її посеред білого дня, убив і скинув тіло у вигрібну яму. Дівчинку шукали всіма силами майже тиждень.

Також ми повідомляли про те, що суд у Харкові скасував перейменування проспекту в честь Жукова.