Под Одессой пропала 11-летняя девочка: к поискам подключили авиацию

Фото: коллаж РБК-Украина

Сотни людей ищут несовершеннолетнюю Дарью под Одессой

Под Одессой в Ивановском районе пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. В четверг, 13 июня в 14:00 девочка пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени домой не вернулась. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.



Спасатели задействовали самолеты местного аэроклуба, на которых установлены видеокамеры. Кроме того, в поисках ребенка принимают участие полиция, кинологи, 100 военнослужащих, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Фото: od.npu.gov.ua

Родители девочки и правоохранители опасаются, что с Дарьей произошло что-то серьезное. Тщательно обыскиваются дворы, поля, овраги и заброшенные здания.

Фото: od.npu.gov.ua

На въезде в райцентр стоят полицейские посты.

Фото: od.npu.gov.ua

Девочке на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком журавля, розовых шортах, черных сандалях. При ней была сумка с разноцветной чешуей.

Напомним, что под Одессой 8 июня пропал 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок может находиться в Одессе.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в Фастове пропал 10-летний школьник.

