Сели в такси и исчезли: во Львове ищут двух девочек 13 и 14 лет

Во Львове пропали две несовершеннолетние девочки (коллаж: РБК-Украина)

Во Львове пропали две несовершеннолетние девочки

Во Львове сегодня, 15 июня, в полночь пропали две местные жительницы - 13-летняя Ирина Лукова и 14-летняя Виктория Савка. Известно, что в последний раз их видели, когда они садились в такси.

Несовершеннолетних ищут правоохранители из Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Во Львове пропали две несовершеннолетние девочки (фото: lv.npu.gov.ua)

О пропаже девочек также заявил участник сообщества "Варта-1" в Telegram. Он написал, что ночью его авто остановили сотрудники полиции, которые разыскивали двух девочек. Дело в том, что несовершеннолетних везли на похожей машине в Рясное.

Во Львове пропали две несовершеннолетние девочки (фото: lv.npu.gov.ua)

Депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич также отметил, что девочек в такси посадили родственники, которые живут в Рясное-2. Автомобиль должен был их довезти в Рясное.

Девочки домой не попали, им звонили на мобильные, но телефоны были уже выключены. Машина, которая везла девочек, была Renault Kangoo желтого цвета. По предварительной информации, полиция успела уже поговорить с водителем, и выяснить, что он высадил девочек возле магазина "Сильпо" в Рясном на ул. Шевченка, 358.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "без вести пропавшие". Поиски несовершеннолетних продолжаются.

Напомним, в Таиланде обнаружили тело украинской журналистки.

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Автор: Роман Мирончук