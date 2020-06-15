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Сіли в таксі і зникли: у Львові шукають двох дівчат 13 та 14 років

STYLERЖиття    15.06.2020 - 16:22
Сіли в таксі і зникли: у Львові шукають двох дівчат 13 та 14 років
У Львові зникли дві неповнолітні дівчинки (колаж: РБК-Україна)

У Львові зникли дві неповнолітні дівчинки

У Львові сьогодні, 15 червня, опівночі пропали дві місцеві мешканки - 13-річна Ірина Лукова та 14-річна Вікторія Савка. Відомо, що в останній раз їх бачили, коли вони сідали в таксі.

Неповнолітніх шукають правоохоронці з Шевченківського відділу поліції, а також служби і підрозділи поліції Львівської області. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Сіли в таксі і зникли: у Львові шукають двох дівчат 13 та 14 років

У Львові зникли дві неповнолітні дівчинки (фото: lv.npu.gov.ua)

Про зникнення дівчаток також заявив учасник спільноти "Варта-1" в Telegram. Він написав, що вночі його авто зупинили співробітники поліції, які розшукували двох дівчаток. Річ у тім, що неповнолітніх везли на подібній машині в Рясне.

Сіли в таксі і зникли: у Львові шукають двох дівчат 13 та 14 років

У Львові зникли дві неповнолітні дівчинки (фото: lv.npu.gov.ua)

Депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич також зазначив, що дівчаток посадили в таксі родичі, які живуть в Рясне-2. Автомобіль повинен був їх довезти в Рясне.

Дівчатка додому не потрапили, їм телефонували на мобільні, але телефони були вимкнені. Машина, яка везла дівчаток, була Renault Kangoo жовтого кольору. За попередньою інформацією, поліція встигла поговорити з водієм, і з'ясувати, що він висадив дівчаток біля магазину "Сільпо" в Рясному на вул. Шевченка, 358.

За фактом порушено кримінальне виробництво за п. 1, 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "безвісно зниклі". Пошуки неповнолітніх тривають.

Нагадаємо, у Таїланді виявили тіло української журналістки.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Львівпреступления
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