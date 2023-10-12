У селі на Хмельниччині виготовили рекордний трав'яний тризуб: дивіться, як виглядає це диво

У селі Зяньківці в Деражнянському районі на Хмельниччині зареєстрували дивовижний рекорд - найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Автор хоче продати цю роботу на аукціоні, щоб допомогти сім'ї полеглого односельчанина.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цю історію з посиланням на Facebook-допис керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової.
Автором тризуба є колишній військовий Володимир Таранціца. Для того, щоб виготовити такий тризуб, йому знадобилося три місяці. Уже навесні він почав збирати та висушувати трави, робити дідухи з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону, звіробою.
Серед інших рослин на тризубі можна побачити тисячолітник, звіробій, топірці, пижму, лаванду.
Тризуб складається з багатьох видів рослин (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)
"Ми завжди дуже цінуємо рекорди, ініціаторами яких виступають люди із села. Їх не так багато, але всі вони несуть в собі велику любов до землі, до традицій", - пише Лана Вєтрова.
Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. Основу становили дідухи, яких нарахували аж 102 штуки!
Рекордний тризуб із різнотрав'я (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)
Володимир Таранціца планує продати свій тризуб на аукціоні, щоб допомогти землякам - вдові загиблого бійця та пораненому солдату.
До слова майстер працює з дідухами й вінками та виготовляє їх на замовлення. Донька Ольга допомагає в цьому батькові та веде сторінку в соціальних мережах.
Декілька робіт Володимира (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)
На сторінці з роботами Володимира можна знайти інший герб України, щоправда, він ледь не у два рази менший. Коштує такий експонат 18 000 гривень.
Менший тризуб у виконанні Володимири Таранціца та процес роботи (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)
Раніше ми розповідали про інший гігантський тризуб, який викосили фермери на полі на Одещині.
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