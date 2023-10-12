В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

В селе Зянковцы в Деражнянском районе в Хмельницкой области зарегистрировали удивительный рекорд - самый большой тризуб из дидухов и сухих цветов. Автор хочет продать эту работу на аукционе, чтобы помочь семье павшего односельчанина.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает эту историю со ссылкой на Facebook-пост руководительницы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.
Автором тризуба является бывший военный Владимир Таранцица. Для того чтобы изготовить такой тризуб, ему понадобилось три месяца. Уже весной он начал собирать и высушивать травы, делать дидухи из колосков пшеницы, ячменя, овса, льна, зверобоя.
Среди других растений на тризубе можно увидеть тысячелетник, зверобой, топорики, пижму, лаванду.
Тризуб состоит из многих видов растений (фото: facebook.com/Лана Ветрова)
"Мы всегда очень ценим рекорды, инициаторами которых выступают люди из села. Их не так много, но все они несут в себе большую любовь к земле, традициям", - пишет Лана Ветрова.
Рекордный тризуб вышел высотой 6,6 метра, шириной 4,04 метра. Основу составляли дидухи, которых насчитали 102 штуки!
Рекордный тризуб из разнотравья (фото: facebook.com/Лана Ветрова)
Владимир Таранцица планирует продать свой тризуб на аукционе, чтобы помочь землякам - вдове погибшего бойца и раненому солдату.
К слову мастер работает с дидухами и венками и делает их на заказ. Дочь Ольга помогает в этом отцу и ведет страницу в социальных сетях.
Несколько работ Владимира (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)
На странице с работами Владимира можно найти другой герб Украины, правда, он чуть ли не в два раза меньше. Стоит такой экспонат 18 000 гривен.
Меньший тризуб в исполнении Владимира Таранцица и процесс работы (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)
Раньше мы рассказывали о другом гигантском трезубце, который выкосили фермеры на поле в Одесской области.
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