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Українські фермери викосили на полі гігантський тризуб: як виглядає це рекордне диво (відео)

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Одеська область, П'ятниця 04 серпня 2023 11:02
Українські фермери викосили на полі гігантський тризуб: як виглядає це рекордне диво (відео) Тризуб гігантських розмірів з'явився на полі (ілюстративний колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Одеській області фермери під час жнив викосили гігантського тризуба просто посеред поля. Тепер аграрії закликають українок приїжджати та робити світлини.

Відео із надзвичайною роботою з'явилося в соціальних мережах.

Автор відео показав, як фермери створили герб і вже наводили його контур, аби зробити малюнок чіткішим.

З висоти пташиного польоту видно величезний український тризуб і напис "Світанок" під ним.

"Дівчата, забуваємо про ту кукурудзу, про ті соняшники. Біжимо фоткатися біля найбільшого герба України, поки є така можливість", - жартівливо звернувся до українок автор відео.

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У коментарях люди висловлювали своє захоплення:

  • "Я бачила. Це круто та неймовірно. Дякую вам за таку красу".
  • "На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".
  • "Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".
  • "Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".
  • "Така краса лише в Україні".
  • "Дівчата з Запоріжжя передають фермерам вітання".

Якщо також хочете зробити фото, то ось адреса: траса Київ-Одеса, село Нові Маяки.

До речі, у 2021 році на Київщині вже створювали найбільший тризуб України. Для цього висіяли 406 270 насінин кукурудзи на площі 60 000 квадратних метрів. Висота символіки сягнула 245,3 метра, ширина - 138 метрів, а площа герба - 33851,4 квадратного метра.

Літаки, які вилітали з аеропорту "Бориспіль" неподалік, могли бачити герб із вікон.

Рекорд був присвячений 30-річчю Незалежності України.

Українські фермери викосили на полі гігантський тризуб: як виглядає це рекордне диво (відео)

Тризуб у 2021 році увійшов до української Книги рекордів Гіннеса (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Нагадаємо, що до Дня Незалежності 2023 в Києві демонтують радянську символіку з монумента "Батьківщина-мати". Станом на сьогодні герб СРСР повністю зняли та збираються встановлювати український тризуб.

Дивіться також, як зміниться національна символіка Київської області.

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фермери герб України