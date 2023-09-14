Її талант підкорив увесь світ! 12-річна українка - у Книзі рекордів Гіннеса (відео)

12-річна Софія Тепла з України - одна з тих, хто потрапив до Книги рекордів Гіннеса. За рік вона зуміла встановити не один, а цілих два світові рекорди!

Про досягнення дівчинки з Одеської області - читайте нижче у матеріалі.

Що відомо про Софію з України

Все почалося 2022 року, коли дівчинку запросили продемонструвати свою майстерність на італійському телешоу Lo Show dei Record. Тоді вона спромоглася виконати contortion roll - прогин тіла назад, поки ноги не торкнулися голови, за 10,49 секунди.

Весною 2023 року у другому рекорді спортсменка з Одеської області продемонструвала дивовижне вміння, вона змогла виконати потрійну гімнастичну складку, віджавшись від статі лише на руках. Юна спортсменка успішно виконала 21 повторення за 30 секунд.

Софія з України потрапила до Книги рекордів Гіннеса вдруге (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Софія не збирається зупинятися на досягнутому (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

"Я сказала собі, що необхідно продовжувати і довести всьому світу, що Україна сповнена талановитих та цілеспрямованих дітей. Я поставила перед собою нову мету - встановити ще один світовий рекорд. Думаю, що своїм прикладом я надихну інших спортсменів своєї країни не втрачати мотивацію та бажаю їм йти до своєї мрії", - сказала дівчинка.

Чим ще захоплюється Софія

До речі, інтереси дівчинки не обмежуються спортом. Вона обожнює настільні ігри, створювати прикраси своїми руками, пекти млинці.

12-річна Софія з України увійшла до Книги Рекордів Гіннеса (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Софія включена до списку молодих обдарувань Книги рекордів Гіннеса та включена до книги 2024 року, яка незабаром надійде у продаж.