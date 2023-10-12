У селі на Хмельниччині виготовили рекордний трав'яний тризуб: дивіться, як виглядає це диво

У селі Зяньківці в Деражнянському районі на Хмельниччині зареєстрували дивовижний рекорд - найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Автор хоче продати цю роботу на аукціоні, щоб допомогти сім'ї полеглого односельчанина.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цю історію з посиланням на Facebook -допис керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової.

Що відомо про рекорд

Автором тризуба є колишній військовий Володимир Таранціца. Для того, щоб виготовити такий тризуб, йому знадобилося три місяці. Уже навесні він почав збирати та висушувати трави, робити дідухи з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону, звіробою.

Серед інших рослин на тризубі можна побачити тисячолітник, звіробій, топірці, пижму, лаванду.

Тризуб складається з багатьох видів рослин (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

"Ми завжди дуже цінуємо рекорди, ініціаторами яких виступають люди із села. Їх не так багато, але всі вони несуть в собі велику любов до землі, до традицій", - пише Лана Вєтрова.

Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. Основу становили дідухи, яких нарахували аж 102 штуки!

Рекордний тризуб із різнотрав'я (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Володимир Таранціца планує продати свій тризуб на аукціоні, щоб допомогти землякам - вдові загиблого бійця та пораненому солдату.

До слова майстер працює з дідухами й вінками та виготовляє їх на замовлення. Донька Ольга допомагає в цьому батькові та веде сторінку в соціальних мережах.

Декілька робіт Володимира (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)

На сторінці з роботами Володимира можна знайти інший герб України, щоправда, він ледь не у два рази менший. Коштує такий експонат 18 000 гривень.

Менший тризуб у виконанні Володимири Таранціца та процес роботи (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)